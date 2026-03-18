Krzysztof Kononowicz zyskał popularność w 2006 roku, gdy kandydował na prezydenta Białegostoku, potem był znany z występów na YouTube. Zmarł na początku marca 2025 r. w wieku 62 lat.

Filmy z Kononowiczem: bójki, fekalia, ośmieszanie

Dwa miesiące po śmierci Kononowicza, która nastąpiła na początku marca 2025 r., Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad nim. Zawiadomienia w tej sprawie wpłynęły od kilku osób, które obejrzały na You Tube filmy nagrywane w domu Kononowicza. Zdaniem zgłaszających, ich treść świadczyła o tym, że mogło dojść do wykorzystania mężczyzny nieporadnego ze względu na swój stan psychiczny.

Śledztwo dotyczyło nagrań opublikowanych od grudnia 2022 do marca 2025 r. (wcześniejsze – dotyczące innego okresu - zakończyło się umorzeniem). Pokazywano w nich np. jak lokatorzy domu Kononowicza kłócą się i biją, a Kononowicz otwiera paczki z fekaliami i moczem czy słucha listu od widza, który go wyzywa poniżającymi określeniami. Zgłaszający twierdzili, że widać było pogarszającą się kondycję mężczyzny. Autorzy nagrań twierdzili, że materiały realizowano za zgodą Kononowicza, a pieniądze z reklam miały być przeznaczane dla niego – na jedzenie, leki i rachunki.

Sprawa poniżania Kononowicza. Po pół roku prokuratura zmieniła zdanie

Po przeszło półrocznym śledztwie, tj. 29 grudnia 2025 r. Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe zdecydowała o umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynów zabronionych, choć wcześniej uznała, że z filmów mogło wynikać, iż Kononowicz padł ofiarą poniżania, ośmieszania, dokuczania przez różne osoby, które w tamtym okresie sprawowały nad nim opiekę. Zresztą filmy te nadal były dostępne na YT.