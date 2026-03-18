Prokuratura jeszcze raz zbada, czy znęcano się nad Krzysztofem Kononowiczem

Białostocka prokuratura musi wznowić umorzone w grudniu śledztwo w sprawie znęcania się nad nieżyjącym już Krzysztofem Kononowiczem. Decyzja taka zapadła po kontroli przeprowadzonej przez Prokuraturę Krajową.

Publikacja: 18.03.2026 18:33

Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 roku

Krzysztof Kononowicz

Krzysztof Kononowicz zmarł 6 marca 2025 roku

Dorota Gajos-Kaniewska

Krzysztof Kononowicz zyskał popularność w 2006 roku, gdy kandydował na prezydenta Białegostoku, potem był znany z występów na YouTube.  Zmarł na początku marca 2025 r. w wieku 62 lat.

Filmy z Kononowiczem: bójki, fekalia, ośmieszanie

Dwa miesiące po śmierci Kononowicza, która nastąpiła na początku marca 2025 r., Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad nim. Zawiadomienia w tej sprawie wpłynęły od kilku osób, które obejrzały na You Tube filmy nagrywane w domu Kononowicza. Zdaniem zgłaszających, ich treść świadczyła o tym, że mogło dojść do wykorzystania mężczyzny nieporadnego ze względu na swój stan psychiczny.  

Śledztwo dotyczyło nagrań opublikowanych od grudnia 2022 do marca 2025 r. (wcześniejsze – dotyczące innego okresu -  zakończyło się umorzeniem). Pokazywano w nich np. jak lokatorzy domu Kononowicza kłócą się i biją, a Kononowicz otwiera paczki z fekaliami i moczem czy słucha listu od widza, który go wyzywa poniżającymi określeniami. Zgłaszający twierdzili, że widać było pogarszającą się kondycję mężczyzny. Autorzy nagrań twierdzili, że materiały realizowano za zgodą Kononowicza, a pieniądze z reklam miały być przeznaczane dla niego – na jedzenie, leki i rachunki.

Krzysztof Kononowicz
Prawo karne
Umorzone śledztwo ws. Krzysztofa Kononowicza pod lupą Prokuratury Krajowej

Sprawa poniżania Kononowicza. Po pół roku prokuratura zmieniła zdanie 

Po przeszło półrocznym śledztwie, tj. 29 grudnia 2025 r. Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe zdecydowała o umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynów zabronionych, choć wcześniej uznała, że z filmów mogło wynikać, iż Kononowicz padł ofiarą poniżania, ośmieszania, dokuczania przez różne osoby, które w tamtym okresie sprawowały nad nim opiekę. Zresztą filmy te nadal były dostępne na YT.

- Dokładna analiza zebranego w sprawie materiału, w tym przesłuchania kilkunastu świadków, nie pozwoliły na postawienie komukolwiek zarzutów (...) nie doszło do popełnienia przestępstwa znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem – mówiła wówczas prokurator Elżbieta Bułat, którą cytuje Radio Białystok.

Prokuratura Krajowa: Decyzja o umorzeniu śledztwa nie była prawidłowa

O uzasadnienie decyzji o umorzeniu śledztwa wystąpili m.in. dziennikarze serwisu RadioZET.pl, lecz białostocka prokuratura im odmówiła. Po ich interwencji sprawie przyjrzała się Prokuratura Krajowa, która uznała, że umorzenie było przedwczesne i nakazała wznowienie śledztwa.  

- W ocenie departamentu postępowania przygotowawczego decyzja o umorzeniu śledztwa nie była prawidłowa. Takie stanowisko departament przekazał prokuratorowi regionalnemu w Białymstoku. A prokurator regionalny po zapoznaniu się ze stanowiskiem podzielił tę ocenę i wydał polecenie podjęcia umorzonego postępowania prokuratorowi rejonowemu w Białymstoku – powiedziała serwisowi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

