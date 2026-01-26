Rzeczpospolita
Umorzone śledztwo ws. Krzysztofa Kononowicza pod lupą Prokuratury Krajowej

Prokuratura Krajowa przeanalizuje kontrowersyjną decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie znęcania się nad nieżyjącym już Krzysztofem Kononowiczem z Białegostoku. To efekt dziennikarskiej interwencji.

Publikacja: 26.01.2026 16:36

Krzysztof Kononowicz

Krzysztof Kononowicz

Foto: PAP/Artur Reszko

Dorota Gajos-Kaniewska

Krzysztof Kononowicz zmarł na początku marca 2025 r. w wieku 62 lat. Popularność zyskał w 2006 roku, gdy kandydował na prezydenta Białegostoku, potem był znany z występów na YouTube. Dwa miesiące po śmierci mężczyzny 
Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad nim. Podstawą były zawiadomienia od pięciu osób, których zdaniem doszło do wykorzystania mężczyzny nieporadnego ze względu na swój stan psychiczny.  

Co się działo w mieszkaniu Krzysztofa Kononowicza

Śledztwo dotyczyło nagrań opublikowanych od grudnia 2022 do marca 2025 r. Filmy nagrywane były w domu Krzysztofa Kononowicza. Pokazywano w nich np. jak lokatorzy kłócą się i biją, a Kononowicz otwiera paczki z fekaliami i moczem czy słucha listu od widza, który go wyzywa poniżającymi określeniami. Obserwatorzy twierdzili, że widać było pogarszającą się kondycję mężczyzny. Autorzy nagrań bronili się, że materiały realizowano za zgodą Kononowicza, a  nagrania miały być formą pomocy dla niego, gdyż pieniądze z reklam miały być przeznaczane na jedzenie, leki i rachunki.

Zdaniem prokuratury, mogło wynikać  z nich, że Kononowicz padł ofiarą poniżania, ośmieszania, dokuczania przez różne osoby, które w tamtym okresie sprawowały nad nim opiekę. 

Prokuratura nie chciała pokazać uzasadnienia umorzenia śledztwa ws.  Kononowicza, teraz ocenia je Prokuratura Krajowa

29 grudnia 2025 r. ta sama prokuratura zdecydowała o umorzeniu śledztwa. W ocenie śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa. Dziennikarze serwisu RadioZET.pl sprawdzili, że na YT nadal dostępne są filmy, które pokazują upokarzanie nie do końca świadomego sytuacji mężczyzny. Wystąpili o uzasadnienie decyzji o umorzeniu śledztwa, jednak spotkała ich odmowa. Postanowili interweniować w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej. Z pozytywnym skutkiem. 

- Sprawę aktualnie nadzoruje Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Prokurator obecnie zapoznaje się z aktami i ocenia przebieg postępowania, a także prawidłowość podjętej decyzji merytorycznej. Będzie analizował, czy decyzja o umorzeniu śledztwa była w pełni prawidłowa, a także czy nie była przedwczesna – powiedziała  prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.

Jeśli śledczy uznają, że na jakimś etapie postępowania popełniono błędy lub też nie przeanalizowano dokładnie materiału dowodowego, śledztwo może zostać podjęte na nowo – informuje RadioZET.pl

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Prokuratura Krajowa
