„Nową pozycją w menu McDonald’s jest burger, jakiego do tej pory jeszcze nie było na polskim rynku. Stworzony z myślą o wielbicielach soczystej wołowiny Big Arch łączy dwie porcje mięsa, ser cheddar white, cebulę, pikle, chrupiącą sałatę, prażoną cebulkę oraz sos Big Arch. Całość zamknięta jest w bułce z ziarnami maku i sezamem” – czytamy w specjalnym komunikacie prasowym McDonald’s Polska z 17 marca.

Premierze Big Arch towarzyszyło pojawienie się w menu restauracji Urban Fries, czyli grubo krojonych, przyprawianych frytek z sosem śmietanowym.

– W McDonald’s stale rozwijamy naszą ofertę tak, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych gości i oferować różnorodne menu, dzięki któremu każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Dla wielbicieli soczystej wołowiny przygotowaliśmy coś specjalnego – burger Big Arch, którego niektórzy mogą kojarzyć już z innych rynków. To propozycja, która jest w stanie zaspokoić nawet największy głód na Maka. Jestem przekonany, że zdobędzie uznanie gości również w Polsce – przyznał Maciej Kuś, Marketing Manager McDonald’s Polska, cytowany we wspomnianym komunikacie prasowym z 17 marca.

Ile kosztuje Big Arch w McDonald’s?

Burgera kupić można zarówno pojedynczo, jak i w zestawie z napojem i frytkami. Big Arch kupowany samodzielnie kosztuje w Polsce 33 zł, natomiast w zestawie – 42 zł. Ceny te, jak zauważa serwis PolskieRadio24.pl, są porównywalne do tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (odpowiednio ok. 35 zł i 46 zł), natomiast niższe od tych w Wielkiej Brytanii (odpowiednio ok. 43 zł i 53 zł).

Big Arch dostępny jest w Polsce od 17 marca w ramach oferty limitowanej, co oznacza, że nie wejdzie na stałe do menu. Będzie go można kupić, jak podaje serwis horecatrends.pl, jedynie przez kilka najbliższych tygodni – do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.