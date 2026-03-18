Burger Big Arch już jest dostępny w Polsce
Burger Big Arch wywołał spore zainteresowanie internautów po tym, jak w lutym Chris Kempczinski, CEO McDonald’s na swoim kanale na Instagramie dodał film, na którym „testował” Big Arch. Nagranie wywołało jednak kontrowersje. Zdaniem wielu internautów mężczyzna przystąpił do jedzenia burgera z niewielkim entuzjazmem. Filmik pobudził jednak ciekawość związaną z nowym produktem w ofercie sieci.
Premiera Big Arch w Polsce odbyła się 17 marca o godz. 16:00. Już wcześniej, jak informuje serwis horecatrends.pl, we wszystkich restauracjach w kraju pojawiły się specjalne zegary, które odliczały czas do wspomnianej godziny. Pojawiły się również reklamy z hasłem „Zbliża się coś naprawdę BIG”.
Aktualnie nowa gigantyczna kanapka McDonald’s reklamowana jest pod hasłem „Big Głód? Big Arch”.
Big Arch (ang. Wielki Łuk) to, jak przekonuje McDonald’s, jedyny w swoim rodzaju burger. Do tej pory sieć nie oferowała tak dużego burgera. Jest on większy od popularnego Big Maca i ma niemal 1040 kcal.
„Nową pozycją w menu McDonald’s jest burger, jakiego do tej pory jeszcze nie było na polskim rynku. Stworzony z myślą o wielbicielach soczystej wołowiny Big Arch łączy dwie porcje mięsa, ser cheddar white, cebulę, pikle, chrupiącą sałatę, prażoną cebulkę oraz sos Big Arch. Całość zamknięta jest w bułce z ziarnami maku i sezamem” – czytamy w specjalnym komunikacie prasowym McDonald’s Polska z 17 marca.
Premierze Big Arch towarzyszyło pojawienie się w menu restauracji Urban Fries, czyli grubo krojonych, przyprawianych frytek z sosem śmietanowym.
– W McDonald’s stale rozwijamy naszą ofertę tak, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych gości i oferować różnorodne menu, dzięki któremu każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Dla wielbicieli soczystej wołowiny przygotowaliśmy coś specjalnego – burger Big Arch, którego niektórzy mogą kojarzyć już z innych rynków. To propozycja, która jest w stanie zaspokoić nawet największy głód na Maka. Jestem przekonany, że zdobędzie uznanie gości również w Polsce – przyznał Maciej Kuś, Marketing Manager McDonald’s Polska, cytowany we wspomnianym komunikacie prasowym z 17 marca.
Burgera kupić można zarówno pojedynczo, jak i w zestawie z napojem i frytkami. Big Arch kupowany samodzielnie kosztuje w Polsce 33 zł, natomiast w zestawie – 42 zł. Ceny te, jak zauważa serwis PolskieRadio24.pl, są porównywalne do tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (odpowiednio ok. 35 zł i 46 zł), natomiast niższe od tych w Wielkiej Brytanii (odpowiednio ok. 43 zł i 53 zł).
Big Arch dostępny jest w Polsce od 17 marca w ramach oferty limitowanej, co oznacza, że nie wejdzie na stałe do menu. Będzie go można kupić, jak podaje serwis horecatrends.pl, jedynie przez kilka najbliższych tygodni – do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.
