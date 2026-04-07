Po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu, posłowie wydają mniej w sejmowych restauracjach
Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie było jedną z pierwszych decyzji marszałka Włodzimierza Czarzastego. Zarządzenie zaczęło obowiązywać 24 listopada. Od tego czasu sejmowe restauracje odnotowały spory spadek dochodów.
Jak podaje RMF FM, dochody restauracji zlokalizowanych na terenie Sejmu wynoszą średnio ponad 400 tys. zł miesięcznie. Statystyki z ostatnich miesięcy pokazują jednak spore zmiany. Po wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie, posłowie wydają mniej w tamtejszych lokalach gastronomicznych. Jeszcze w październiku 2025 ich dochody netto sięgały ponad 531 tys. zł. Skutki wprowadzenia zakazu były widoczne w statystykach już w listopadzie. Różnica wynosi kilkadziesiąt tysięcy zł.
„Na terenie kompleksu parlamentarnego prowadzone są punkty gastronomiczne zlokalizowane na terenie Domu Poselskiego (hotelu poselskiego) oraz w budynku K. Dane dotyczą wszystkich punktów sprzedaży, jednak różnica w dochodach restauracji jest widoczna” – informuje RMF FM Kancelaria Sejmu.
Zgodnie z zarządzeniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego „w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu” od 24 listopada 2025 r. „zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych” na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu.
– Jeżeli z jednej strony informujemy społeczeństwo, że zależy nam na tym, żeby było mniej przypadków na SOR-ach po nocach, mniej przypadków bójek, kradzieży, sytuacji związanych z piciem alkoholu (...) to uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład. Dlatego to zarządzenie podpisałem – uzasadniał swoją decyzję marszałek Sejmu.
Zdania posłów w tej sprawie były podzielone.
– Jest wspaniale. Nikt się nie kłóci. Wszyscy rozmawiają ze sobą, uśmiechają się do siebie, nikt się nie bije, nikt nie wchodzi na dach. Ani z restauracji, jak również z „baru za kratą”, nikt nie przestał korzystać. Zrobiło się bardzo miło – komentowała decyzję na antenie RMF24 posłanka Joanna Wicha z Lewicy.
– To jest miejsce dla ludzi specjalnej troski, czy jak? Na przykład my się umówimy o godzinie 20:00, żeby sobie pogadać na jakiś temat, to co, przy kompocie będziemy teraz siedzieli? Przy herbatce? – mówił z kolei poseł niezrzeszony Marek Jakubiak.
