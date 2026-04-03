– Partia KORWiN po połączeniu z Radykalną Prawicą przestanie istnieć. Obie partie odbyły już konwenty, na których podjęły stosowne decyzje. Dokumenty są w sądzie – mówi „Rzeczpospolitej” Janusz Korwin-Mikke, były lider Konfederacji. Potwierdza, że jego ugrupowania podejmują działania mające uchronić je przed konsekwencjami przeoczenia terminu, który minął 31 marca ubiegłego roku.

KORWiN i Nowa Nadzieja przespały termin na złożenie sprawozdań finansowych i grozi im delegalizacja

Tamtą datę można uznać za czarny dzień dla środowisk wolnościowych w Polsce. Minął wówczas termin na złożenie sprawozdań finansowych partii politycznych, który co roku przesypia zazwyczaj kilka ugrupowań spośród około stu zarejestrowanych w Polsce. Tym razem na liście siedmiu spóźnialskich partii znalazły się dwie rozpoznawalne: Nowa Nadzieja, kierowana przez Sławomira Mentzena, wchodząca w skład Konfederacji, oraz Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (w skrócie KORWiN). Tę drugą partię założył Korwin-Mikke po tym, gdy w 2023 r. wyrzucono go z Konfederacji.

Nowa Nadzieja też została przed laty zarejestrowana przez Korwin-Mikkego. Co więcej, w przeszłości również nazywała się KORWiN, choć rozwinięcie tego skrótu było nieco inne. Choć obie partie łączą obecna lub była nazwa oraz postać założyciela, fakt niezłożenia sprawozdań w tym samym czasie należy uznać za czysty przypadek.

– Skarbnik partii KORWiN wysłał sprawozdanie w terminie drogą mailową – tłumaczył nam przed rokiem Janusz Korwin-Mikke. Dodawał, że nie zostało ono przyjęte, więc skarbnik wysłał sprawozdanie pocztą tradycyjną, jednak już po przekroczeniu daty.

Mniej chętnie o powodach spóźnienia mówili politycy Nowej Nadziei. Upierali się, że złożyli sprawozdanie prawidłowo w ostatnim dniu terminu, jednak Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że dokument w ogóle do niej nie wpłynął.

W minionych latach z powodu niezłożenia sprawozdań finansowych sąd wykreślił m.in. partię Pawła Kukiza K’15 oraz ugrupowanie Lecha Wałęsy Chrześcijańska Demokracja III RP

I, przynajmniej zdaniem sądu, rację w tym sporze ma PKW. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy wykreślił Nową Nadzieję z rejestru partii politycznych, podobne orzeczenie wydając w sprawie partii KORWiN. Tak surowe konsekwencje za niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych przewidziane są w ustawie o partiach politycznych.

Orzeczenia sądu nie są jeszcze prawomocne, mimo to partyjni liderzy – Mentzen i Korwin-Mikke – podjęli już kroki mające uchronić ich środowiska przed skutkami spodziewanych delegalizacji ugrupowań. I okazuje się, że po raz kolejny dochodzi do zaskakującej koincydencji. Obie partie łączy już nie tylko nazwa, postać założyciela i niezłożenie sprawozdań w tym samym roku. Łączy je też podobny sposób na radzenie sobie z problemami.

Sławomir Mentzen rozwiązuje swoje problemy, sięgając po zaskakujące nazwy partii

O tym, w jaki sposób podszedł do nich Sławomir Mentzen, pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej”. Jego środowisko zarejestrowało w styczniu nową partię – Imperium Kontratakuje. Jej kosmiczna nazwa jest formą politycznego happeningu. „Nowa nadzieja” to podtytuł pierwszej części „Gwiezdnych wojen”. „Imperium kontratakuje” to podtytuł kolejnego filmu z serii, więc działacze sięgnęli po niego dla żartu.

Czytaj więcej Polityka Imperium Kontratakuje wchłonie Nową Nadzieję. Oto plan Sławomira Mentzena By uniknąć wykreślenia przez sąd, partia Sławomira Mentzena da się przejąć przez inną, o równie kosmicznej nazwie. I choć wydaje się to czynnością...

Od początku przekonywali, że żartobliwa nazwa jest czysto techniczna, bo i tak docelowo Imperium Kontratakuje ma nazywać się Nowa Nadzieja. By było to możliwe, w lutym odbył się kongres Nowej Nadziei, podczas którego partia zdecydowała o dołączeniu do Imperium Kontratakuje. Jednocześnie Nowa Nadzieja zdecydowała o zmianie nazwy na… Podatek Dochodowy. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wniosek został już zaakceptowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie i właśnie pod nazwą Podatek Dochodowy figuruje w rejestrze partii politycznych była partia Nowa Nadzieja.

Kolejnym krokiem ma być zmiana nazwy Imperium Kontratakuje na Nowa Nadzieja. Manewr z Podatkiem Dochodowym miał na celu uwolnienie nazwy Nowa Nadzieja. Chodzi o to, że sąd nie zgodziłby się na funkcjonowanie dwóch partii o tej samej nazwie.

Samodzielne przyjmowanie członków partii oraz jednoosobowe wymierzanie im kar dyscyplinarnych, z wykluczeniem włącznie – m.in. takie uprawnienia da Mentzenowi statut nowej partii Imperium Kontratakuje

Podatek Dochodowy prawdopodobnie w najbliższych miesiącach zostanie prawomocnie wykreślony z rejestru przez sąd. Na końcu całej tej operacji Sławomir Mentzen nadal będzie prezesem Nowej Nadziei, tyle że zgłoszonej pod innym numerem rejestrowym. Z punktu widzenia wyborców niewiele się zmieni, jednak dla działaczy operacja będzie miała istotne konsekwencje. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, obowiązujący dla działaczy stał się statut nowej partii Imperium Kontratakuje. A może on budzić kontrowersje, bo przyznaje prezesowi niezwykle szerokie uprawnienia, jakich nie mają nawet w swoich partiach oskarżani o wodzowski styl zarządzania Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.

Janusz Korwin-Mikke w przyszłym roku może wrócić do Sejmu

Obecnie bardzo podobną operację przeprowadza w odniesieniu do swoich ugrupowań Janusz Korwin-Mikke. Z tą różnicą, że w odróżnieniu od swojego politycznego wychowanka Sławomira Mentzena nie wprowadził kontrowersyjnych zapisów do statutu. I nie korzysta też z żartobliwych nazw partii.

Całą operację zaczął jeszcze w ubiegłym roku, rejestrując ugrupowanie Radykalna Prawica. – Jest potrzebna w celach technicznych – mówił wówczas „Rzeczpospolitej”. Dziś wiadomo już, o jakie „cele techniczne” chodzi. W marcu KORWiN i Radykalna Prawica podjęły decyzję o połączeniu. – Gdy sąd to zaakceptuje, Radykalna Prawica będzie mogła zmienić nazwę na KORWiN – mówi nam Janusz Korwin-Mikke.

Jego zdaniem jest to „operacja techniczna”, jednak może ona mieć wpływ na krajową politykę. Janusz Korwin-Mikke jest obecnie bliskim współpracownikiem Grzegorza Brauna, którego partia Konfederacja Korony Polskiej uzyskuje regularnie w sondażach wyniki plasujące ją ponad progiem wyborczym, czasami nawet dwucyfrowe. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Korwin-Mikke prawdopodobnie otrzyma „jedynkę” w którymś z najatrakcyjniejszych okręgów wyborczych.

– Mamy dwie partie, jedna się nazywa Korona, druga się nazywa KORWiN, które są sobie bliskie i wspierają się pomimo różnic programowych. Jeszcze zobaczymy, w jakim układzie będzie opłacało się startować, żeby dostać możliwie najwięcej głosów – mówił nam przed kilkoma dniami Janusz Korwin-Mikke, który w ubiegłym roku zarejestrował jeszcze jedną partię, pod nazwą… Konfederacja.

Korwin-Mikke twierdzi, że to ostatnie ugrupowanie może wykorzystać w wyborach do Sejmu. Uważa, że jako współzałożyciel tej wcześniejszej Konfederacji ma prawo do nazwy. Nie zgadza się z tym Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, która złożyła apelację od decyzji sądu o rejestracji nowej Konfederacji. Jej zdaniem nazwa nowej partii może wprowadzać wyborców w błąd.

– Rejestracja partii o nazwie tak zbliżonej do naszej i to pozbawionej jakiegokolwiek przymiotnika, to ewidentne wejście nam w szkodę – mówił Michał Wawer, poseł i skarbnik Konfederacji. Prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie rejestracji Konfederacji Korwin-Mikkego jeszcze nie zapadło.