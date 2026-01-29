Potwierdza to Tomasz Grabarczyk, działacz Nowej Nadziei, który jest jedną z osób zgłaszających Imperium Kontratakuje do rejestru. – Imperium Kontratakuje połączy się z Nową Nadzieją, a nowo powstała partia będzie nosić nazwę Nowa Nadzieja. Zastosujemy w pełni legalną ścieżkę, przewidzianą przez przepisy ustawy o partiach politycznych – mówi „Rzeczpospolitej”.

Rzekome połączenie partii polegać będzie prawdopodobnie na przejęciu przez IK działaczy NN

Problem w tym, że na podstawie ustawy o partiach politycznych trudno wyobrazić sobie „połączenie” ugrupowań. Na przykład ostatnie rzekome połączenie Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską (pod tym hasłem przedstawiane było w mediach) było w istocie tylko połączeniem struktur. Od strony formalnej wyglądało to tak, że Nowoczesna i Inicjatywa Polska się rozwiązały, a PO zmieniła nazwę na Koalicja Obywatelska. Również w przypadku Nowej Nadziei i Imperium Kontratakuje można spodziewać się podobnego manewru.

Która z tych dwóch partii zostanie rozwiązana? Dużo bardziej prawdopodobne wydaje się wchłonięcie Nowej Nadziei przez Imperium Kontratakuje niż odwrotnie. Powód? Gdyby partia funkcjonowała pod dotychczasowym numerem rejestrowym, nadal mogłaby być zlikwidowana z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego. Przerzucenie partii pod numer rejestrowy Imperium Kontratakuje spowoduje uniknięcie tych komplikacji. O tym, że taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, może świadczyć fakt, że w statucie Imperium Kontratakuje zapisano, iż jego organizacja młodzieżowa nazywa się Młodzi dla Wolności. Tak samo nazywa się młodzieżówka Nowej Nadziei, więc po wchłonięciu przez Imperium Kontratakuje będzie mogła działać pod obecną nazwą.

Imperium Kontratakuje, po przejęciu działaczy Nowej Nadziei, prawdopodobnie zmieni nazwę na Nowa Nadzieja. Mogłoby więc się wydawać, że ta cała operacja to czysto formalny zabieg, bez większych skutków zarówno dla polskiej polityki, jak i dla działaczy Nowej Nadziei. Tak jednak nie jest. Po wejściu do Imperium Kontratakuje działaczy Nowej Nadziei zacznie obowiązywać statut nowo zarejestrowanej formacji.

Statut nowej partii w wyjątkowo skomplikowany sposób podchodzi do kwestii działaczy i sympatyków

Ten ostatni może budzić kontrowersje. Choćby z uwagi na wyjątkowe wymagania dotyczące „osób powiązanych statutowo z partią”, bo statut wyróżnia ich kilka rodzajów: darczyńców i stałych darczyńców, sympatyków, kandydatów na członków, a także członków, dzielących się na członków partii, działaczy i członków honorowych. Dochodzą do tego członkowie sekcji młodzieżowej.