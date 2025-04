Wydaje się, że tak właśnie rozumiał ten przepis prof. Kazimierz Czaplicki, wieloletni szef Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz PKW, a także autor chyba najbardziej znanego komentarza do kodeksu wyborczego. Warto zacytować fragment tego komentarza: "Wobec podmiotów, którym nie przysługują wyżej wymienione środki z budżetu państwa, jak również w sytuacji niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego z kampanii wyborczej w wyborach, za udział w których ustawodawca nie przewiduje prawa do dotacji lub subwencji (wybory Prezydenta RP, wybory organów jednostek samorządu terytorialnego, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego – tylko dotacja), odpowiedzialność karną ponosi pełnomocnik finansowy (...)" ("Kodeks wyborczy. Komentarz", wyd. II, Warszawa 2018, art. 147).

Finansowanie partii politycznych. Kodeks wyborczy nasuwa wiele wątpliwości interpretacyjnych

Wątpliwość ta prowadzi nas od razu do drugiego kluczowego pytania, a mianowicie: jak rozumieć użyte w przepisie określenie „nie przysługuje”? W artykułach dotyczących subwencji Konfederacji przyjmowano milcząco, że jest to określenie równoznaczne ze słowem „traci”, a przecież można równie dobrze dowodzić, że jest to raczej synonim określenia „nie nabywa”. Przy takiej interpretacji poprzednia sprawa od razu stawałaby się jasna: Konfederacja nie mogłaby na tej podstawie stracić prawa do subwencji (bo prawo zostało nabyte wcześniej, przy wyborach sejmowych), a jedynie nienabyte jeszcze prawo do dotacji za wybory do PE.

Ta interpretacja ma większy sens także w zestawieniu z ustawą o partiach politycznych, która konsekwentnie i precyzyjnie posługuje się określeniem „traci prawo do subwencji” (np. w art. 34c i 38d). Skoro ustawodawca świadomie posłużył się w kodeksie wyborczym innym określeniem, to my również musimy te określenia rozróżniać i inaczej rozumieć. Tym bardziej, że mówimy tutaj o przepisie dotyczącym sankcji, a więc takim, który zgodnie z ogólnymi zasadami prawa powinien być interpretowany zawężająco.

Jak długo Konfederacja miałaby być pozbawiona prawa do subwencji?

Kolejne problemy można mnożyć. Kodeks nie określa, na jak długo partia miałaby być pozbawiona prawa do subwencji. Nie wiemy, kto i w jakiej formie ma podjąć decyzję w tej sprawie. Nie mamy określonej ścieżki odwoławczej. Przepis art. 147 wisi niestety samotnie w prawnej próżni.

Na końcu zaś tej analizy czeka na nas jeszcze jedno fundamentalne pytanie – czy tak kategoryczny przepis, pozbawiający wielomilionowej subwencji za spóźnienie o błahe jedenaście godzin, nie jest przypadkiem sprzeczny (choćby częściowo) z normami Konstytucji?