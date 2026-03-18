"Ołowiane dzieci" to historia lekarki Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 70. XX w. ujawniła masowe przypadki zatrucia ołowiem wśród dzieci mieszkających na Śląsku.
Jest to zagadnienie podstawowe i wybitnie ocenne. Najogólniej rzecz ujmując, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że chociażby dla najbliższego otoczenia rodzinnego, towarzyskiego czy zawodowego osoba zmarła jest rozpoznawalna i identyfikowana jako postać przedstawiana w danym dziele filmowym, to test rozpoznawalności i identyfikacji na tym poziomie zostaje spełniony. Osoba zmarła nie musi być w dziele filmowym wymieniona z imienia i nazwiska, bo nie chodzi tutaj o wykorzystanie jej danych osobowych, ale o jej obiektywną rozpoznawalność i identyfikację przez jej najbliższe otoczenie – do czego (szczególnie w fabularnym dziele filmowym) podawanie jej imienia czy nazwiska nie jest niezbędne. Co więcej, nawet w sytuacji, kiedy w dziele filmowym, osobie zmarłej twórcy „zmienią” imię i nazwisko, to nie oznacza, że wykluczają w ten sposób jej obiektywną rozpoznawalność i identyfikację dla najbliższego otoczenia. To co nas obiektywnie identyfikuje na zewnątrz to przede wszystkim udział w poszczególnych zdarzeniach i nasza w nich rola, a to jest nie tylko wiadome dla osób z naszego otoczenia czy kręgu rodziny, ale przede wszystkim może być dowodowo wykazane.
W Szopienicach wszyscy wiedzieli, że dzieci chorują, ale nikt nie mówił, dlaczego. Serial „Ołowiane dzieci” przypomina o Jolancie Wadowskiej-Król,...
Wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi, z których najważniejszymi byłyby przekonujące zeznania świadków z najbliższego otoczenia prof. Bożeny Hager-Małeckiej identyfikujące jej osobę z filmową postacią prof. Berger.
Tak to są dwie różne płaszczyzny i oczywiście oglądający serial wiedzą, że nie jest to dokument, ale fabularna opowieść filmowa. Jednak w kontekście ewentualnego sporu sądowego nie ma to zasadniczego znaczenia. W fabularnym dziele filmowym nawiązującym do prawdziwych wydarzeń i postaci (co więcej, tak powszechnie postrzeganym i reklamowanym) historie poszczególnych postaci i ich rola w wydarzeniach nadal są swego rodzaju „tworzywem” czy „elementem”, które twórcy jedynie wykorzystują na potrzeby „swojej” filmowej całościowej opowieści. W ten sposób twórcy realizują swoje prawo do swej wolności twórczej i twórczej wypowiedzi.
Owszem, granicą tej wolności są prawa, dobra osobiste innych osób. Nie jest zatem tak, że twórca filmowy, z naszym życiem czy naszą rolą w jakichkolwiek wydarzeniach, które stają się tematem, choćby epizodycznym jego dzieła, może zrobić wszystko co tylko zechce. Po naszej śmierci, przysługująca nam ochrona wygasa i nie ma już formy i postaci ochrony naszych dóbr osobistych. Natomiast niejako zastępczo, ta ochrona przybiera formę ochrony dóbr osobistych naszych żyjących bliskich i ma postać kultu pamięci o nas. Oczywiście ochrona w tej postaci może być dochodzona przez naszych żyjących bliskich.
Trzy na cztery gwiazdki dał serialowi Netfliksa o skażeniu terenów wokół huty w Szopienicach w latach 70-tych ceniony recenzent Clint Worthington.
Moim zdaniem ta specyficzna ochrona ma istotnie węższy zakres, ponieważ jest ograniczona do drastycznych i wyjątkowo dotkliwych dla żyjących członków rodziny, umyślnych przekłamań czy świadomie nieprawdziwych zarzutów, bo tylko w takich przypadkach wolność twórcza i prawo do swobody twórczej na pewno musi ustąpić przed prawem do kultywowania dobrej pamięci o osobie zmarłej.
Moim zdaniem, w kontekście rozważanego sporu sądowego, ta kwestia ma trzeciorzędne znaczenie. Znaczenie ma to, czy można tu obiektywnie mówić o takich działaniach i ich skutkach, które powodują, że pierwszeństwu ochrony należy dać dobrom osobistym członkom rodziny pani prof. Bożeny Hager-Małeckiej w postaci kultu dobrej pamięci po niej, a nie prawu do wolności twórczej, twórców i producentów serialu „Ołowiane dzieci”. To będzie istota ewentualnego sporu. I ten dylemat, wiążąco, może jedynie rozstrzygnąć sąd, w oparciu o dowody zaoferowane przez strony i ich obiektywną ocenę.
Najgorsza ugoda jest w takich sprawach lepsza od najlepszego wyroku uzyskanego po wieloletnim procesie, ponieważ jest wynikiem kompromisu, po drugie, może być zawarta chociażby w tym miesiącu. Pamiętać jednak należy, że medialni giganci bardzo rzadko zawierają ugody, obawiając się stworzenia precedensu, w konsekwencji wysypu podobnych spraw i żądań.
„Ołowiane dzieci” to kolejny po „Heweliuszu” serial inspirowany dramatem doby PRL. Główną rolę Jolanty Wadowskiej-Król, która ratowała dzieci przed...
Niestety, nie mam wiedzy, aby stanowczo wypowiadać się o praktyce i orzecznictwie amerykańskich sądów czy poziomie ich empatii w tego typu sprawach. Natomiast na starcie widzę podstawowy problem, mianowicie finanse. Żeby procesować się skutecznie przed sądem amerykańskim, to trzeba zatrudnić bardzo dobrych i doświadczonych amerykańskich prawników, a więc posiadać bardzo duże środki finansowe. Co więcej, w takiej sprawie bardzo duże znaczenie, będą miały dowody z zeznań świadków (najpewniej mieszkających w Polsce), którzy musieliby się stawić przed amerykańskim sądem. Prócz tego powstałaby zapewne bariera językowa a nawet mentalna. Z tych wszystkich względów wybór sądu w takiej sprawie należałby przede wszystkim do klienta. Niezależnie jaki ten wybór będzie, to zarówno polski, jak też amerykański sąd powodowie będą musieli przekonać do swoich racji.
Do 17 kwietnia Trybunał Konstytucyjny dał czas prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na zajęcie stanowiska w sprawie...
Od 17 marca wejdą w życie przepisy ułatwiające spadkobiercom i zapisobiercom windykacyjnym dopełnienie formalnoś...
Spodziewamy się, że w razie konfliktu ludzie będą chcieli wyjechać do mniejszych miejscowości lub na wieś. Dlate...
Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska uważa, że wezwanie jej do zwołania posiedzenia pełnego składu...
