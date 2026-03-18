We wtorek Joe Kent – dyrektor Narodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu – ogłosił swoją rezygnację, podkreślając, że „nie może w dobrej wierze” poprzeć wojny w Iranie prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa. W mediach społecznościowych zaznaczał między innymi, że Iran „nie stanowił bezpośredniego zagrożenia” dla Stanów Zjednoczonych. Ze słowami Kenta nie zgadza się dyrektor CIA, John Ratcliffe.

Szef CIA: Nie zgadzam się ze stanowiskiem Kenta ws. Iranu

Joe Kent napisał we wtorek w serwisie X, że Iran „nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla USA” oraz wskazał, iż „jest oczywiste, że Stany Zjednoczone rozpoczęły tę wojnę pod wpływem nacisków ze strony Izraela i jego potężnego amerykańskiego lobby”.

Do sprawy odniósł się w środę w amerykańskim Senacie John Ratcliffe. Dyrektor CIA zapytany został między innymi o to, czy cokolwiek wskazuje, iż Iran zaprzestał swoich ambicji nuklearnych lub chęci dalszego budowania pocisków balistycznych mogących zagrozić amerykańskim wojskom i ich sojusznikom na Bliskim Wschodzie. – Nie. W rzeczywistości dane wywiadowcze wskazują na coś przeciwnego – powiedział, dodając, że nie zgadza się z Kentem.

W Senacie poruszono także kwestię skutków wojny, w tym zwiększonych dochodów Rosji z ropy oraz potencjalnego łagodzenia sankcji gospodarczych wobec tego kraju. Jak zaznaczył Ratcliffe, „czasami decydenci muszą podejmować kroki, które mogą przynieść korzyści przeciwnikom takim jak Rosja”. – Ale przyniosą one również korzyści obywatelom USA – zapewnił. – Jestem przekonany, że możemy jednocześnie realizować cele na Bliskim Wschodzie i udzielać wsparcia w związku z konfliktem w Rosji i rosyjską agresją na Ukrainę – podkreślił.