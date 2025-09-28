Nowe odkrycie zmienia dotychczasowe teorie o ewolucji człowieka? Zaskakujące wyniki badań

Naukowcy ponownie zbadali czaszkę liczącą milion lat

Pierwsze badania czaszki przeprowadzone niedługo po jej odnalezieniu dowodziły, że mogła ona należeć do Homo erectus, bardziej prymitywnego gatunku człowieka. Sugerował to przede wszystkim jej wiek określony na podstawie datowania warstwy osadu, w której została znaleziona, oraz skamieniałości ssaków znalezionych w tej samej warstwie. Za tezą tą przemawiał też fakt, że czaszka była, podobnie jak u Homo erectus, duża i przysadzista.

Jednak inne cechy czaszki Yunxian 2, takie jak płaskie i płytkie kości policzkowe, nie przypominały już Homo erectus. Jednym z powodów błędnego zaklasyfikowania odnalezionej w Chinach czaszki mógł być znaczny stopień jej uszkodzenia i zmiażdżenia.

Przyczynę podjęcia się ponownego zbadania czaszki wyjaśnił w oświadczeniu cytowanym przez serwis CNN jeden z autorów Xiaobo Feng, profesor Uniwersytetu Shanxi w Chinach: – Postanowiliśmy ponownie zbadać tę skamieniałość, ponieważ ma ona wiarygodne datowanie geologiczne i jest jedną z niewielu ludzkich skamieniałości liczących miliony lat. Skamieniałość w tym wieku jest kluczowa dla odtworzenia naszego drzewa genealogicznego.

Teraz badacze doszli do wniosku, że odnaleziona w Chinach czaszka mogła należeć do wczesnego przodka Homo longi, nazywanego Człowiekiem Smokiem, którego badacze zidentyfikowali w 2021 roku na podstawie czaszki znalezionej w północno-wschodnich Chinach. Z kolei w tym roku w innych badaniach naukowcy powiązali Homo longi z denisowianami, niedawno odkrytą populacją prehistorycznych ludzi o niejasnym pochodzeniu.

Swoje najnowsze badania naukowcy oparli na nowej rekonstrukcji cyfrowej czaszki Yunxian 2 oraz analizie danych anatomicznych dotyczących 104 czaszek i szczęk znalezionych w zapisie kopalnym. Ponadto za pomocą programu matematycznego stosowanego w biologii ewolucyjnej zrekonstruowali powiązania ewolucyjne między różnymi grupami. W efekcie stworzyli tzw. drzewo filogenetyczne pokazujące, w jaki sposób różne gatunki ludzkie mogły się od siebie różnić w ciągu ostatniego miliona lat.