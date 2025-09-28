Rzeczpospolita
Nowe odkrycie zmienia dotychczasowe teorie o ewolucji człowieka? Zaskakujące wyniki badań

Naukowcy ponownie badający czaszkę liczącą około miliona lat doszli do zaskakujących wniosków. Okazało się, że nasz gatunek, Homo sapiens, mógł zacząć wyłaniać się co najmniej pół miliona lat wcześniej, niż do tej pory sądzono. Odkrycie to może zmienić dotychczasowe wyobrażenia o ewolucji człowieka.

Publikacja: 28.09.2025 15:00

Najnowsze badania chińskich i brytyjskich naukowców mogą podważyć chronologię ewolucji człowieka

Najnowsze badania chińskich i brytyjskich naukowców mogą podważyć chronologię ewolucji człowieka / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Bruder / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe odkrycia mogą wpływać na zrozumienie ewolucji człowieka?
  • W jaki sposób badania czaszki Yunxian 2 zmieniają dotychczasowe wyobrażenia o Homo sapiens?
  • Co wskazuje na to, że Homo sapiens mógł wyłonić się wcześniej, niż sądzono?
  • Dlaczego niektórzy naukowcy pozostają sceptyczni wobec nowych odkryć?

Badania, których wyniki opublikowano 25 września w czasopiśmie naukowym „Science”, przeprowadzili naukowcy z Chin oraz z brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Czaszka licząca milion lat zrekonstruowana

Przedmiotem badań była czaszka, której nadano nazwę Yunxian 2. Stanowi ona jeden z dwóch częściowo zmineralizowanych okazów odkrytych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku na brzegu rzeki Han w prowincji Hubei w środkowych Chinach. W tej okolicy w 2022 roku odkryto trzecią czaszkę, która nie została jeszcze formalnie opisana w literaturze naukowej.

Dwie odkryte w pierwszej kolejności czaszki uległy znacznej deformacji w wyniku wielu tysiącleci spędzonych pod ziemią. Lepiej zachowana była Yunxian 2, której wiek szacuje się na około milion lat. To właśnie ten okaz stał się podstawą nowej, cyfrowej rekonstrukcji. W trakcie prac nad nią naukowcy wykorzystali najnowocześniejsze techniki tomografii komputerowej, obrazowania świetlnego i techniki wirtualne. Wszystko po to, aby oddzielić kości od otaczającej je macierzy skalnej i skorygować zniekształcenia charakterystyczne dla skamieniałości. Zdaniem Xijun Ni, jednego z badaczy, czaszka należała do mężczyzny w wieku prawdopodobnie 30–40 lat.

Naukowcy ponownie zbadali czaszkę liczącą milion lat

Pierwsze badania czaszki przeprowadzone niedługo po jej odnalezieniu dowodziły, że mogła ona należeć do Homo erectus, bardziej prymitywnego gatunku człowieka. Sugerował to przede wszystkim jej wiek określony na podstawie datowania warstwy osadu, w której została znaleziona, oraz skamieniałości ssaków znalezionych w tej samej warstwie. Za tezą tą przemawiał też fakt, że czaszka była, podobnie jak u Homo erectus, duża i przysadzista.

Jednak inne cechy czaszki Yunxian 2, takie jak płaskie i płytkie kości policzkowe, nie przypominały już Homo erectus. Jednym z powodów błędnego zaklasyfikowania odnalezionej w Chinach czaszki mógł być znaczny stopień jej uszkodzenia i zmiażdżenia.

Przyczynę podjęcia się ponownego zbadania czaszki wyjaśnił w oświadczeniu cytowanym przez serwis CNN jeden z autorów Xiaobo Feng, profesor Uniwersytetu Shanxi w Chinach: – Postanowiliśmy ponownie zbadać tę skamieniałość, ponieważ ma ona wiarygodne datowanie geologiczne i jest jedną z niewielu ludzkich skamieniałości liczących miliony lat. Skamieniałość w tym wieku jest kluczowa dla odtworzenia naszego drzewa genealogicznego.

Zdaniem naukowców z NASA jedna z próbek z Marsa może posiadać potencjalną biosygnaturę
Kosmos
„To odkrycie jest najbliżej odkrycia życia na Marsie, jakie kiedykolwiek mieliśmy”. Nowe badania NASA

Teraz badacze doszli do wniosku, że odnaleziona w Chinach czaszka mogła należeć do wczesnego przodka Homo longi, nazywanego Człowiekiem Smokiem, którego badacze zidentyfikowali w 2021 roku na podstawie czaszki znalezionej w północno-wschodnich Chinach. Z kolei w tym roku w innych badaniach naukowcy powiązali Homo longi z denisowianami, niedawno odkrytą populacją prehistorycznych ludzi o niejasnym pochodzeniu.

Swoje najnowsze badania naukowcy oparli na nowej rekonstrukcji cyfrowej czaszki  Yunxian 2 oraz analizie danych anatomicznych dotyczących 104 czaszek i szczęk znalezionych w zapisie kopalnym. Ponadto za pomocą programu matematycznego stosowanego w biologii ewolucyjnej zrekonstruowali powiązania ewolucyjne między różnymi grupami. W efekcie stworzyli tzw. drzewo filogenetyczne pokazujące, w jaki sposób różne gatunki ludzkie mogły się od siebie różnić w ciągu ostatniego miliona lat.

Homo sapiens zaczął wyłaniać się co najmniej pół miliona lat wcześniej, niż do tej pory sądzono?

Wyniki przeprowadzonej analizy sugerują, że początki Homo sapiens, denisowian i neandertalczyków są znacznie starsze, niż dotychczas sądzono. Podważa to tradycyjny pogląd, według którego te trzy gatunki zaczęły rozchodzić się od wspólnego przodka około 700 000 do 500 000 lat temu. Dodatkowo autorzy badań dowodzą, że denisowianie są z nami bliżej spokrewnieni niż neandertalczycy, którzy do tej pory byli przez wielu uważani za najbliższy gatunek Homo sapiens.

Homo sapiens osiągnęli sukces ewolucyjny m.in. dzięki zmianom w biochemii mózgu
Nauka
Dlaczego homo sapiens przetrwał, a neandertalczycy nie? Wyniki nowych badań

– To zmienia wiele w sposobie myślenia, ponieważ sugeruje, że już milion lat temu nasi przodkowie podzielili się na odrębne grupy, co wskazuje na znacznie wcześniejsze i bardziej złożone rozdzielenie ewolucyjne człowieka niż wcześniej sądzono – przyznał w wypowiedzi dla serwisu CNN współautor badania Chris Stringer, paleoantropolog i kierownik badań nad ewolucją człowieka w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Część naukowców jednak ostrożnie podchodzi do nowych badań. Podkreśla, że wnioski z nich – chociaż prawdopodobne – nie są pewne i jednocześnie wskazuje na konieczność dalszych badań i uzyskania kolejnych dowodów. Chińscy i brytyjscy naukowcy potwierdzają, że planują takie badania.

Badania, których wyniki opublikowano 25 września w czasopiśmie naukowym „Science”, przeprowadzili naukowcy z Chin oraz z brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Czaszka licząca milion lat zrekonstruowana

