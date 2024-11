Północny biegun magnetyczny Ziemi zmierza w kierunku Rosji. Co to oznacza?

Ruchy magnetycznego bieguna północnego

Według naukowców przez lata magnetyczny biegun północny poruszał się stosunkowo stabilnie, zmieniając nieco kierunki, ale cały czas pozostając w okolicy kanadyjskich wysp położnych na Oceanie Arktycznym. Jednak już od kilkudziesięciu lat przesuwa się cały czas w stronę Rosji. A dokładniej – w stronę Syberii (w okolice Morza Łaptiewów i archipelagu Ziemia Północna).

Z danych przytoczonych przez „Newsweek” wynika, że w poszczególnych latach zmiany bieguna wyglądały następująco:

od 1600 do 1990 roku przemieszczał się ok. 10-15 kilometrów rocznie,

od początku XXI w. przyspieszył do około 55 kilometrów rocznie,

ostatnie pięć lat: zwolnienie do ok. 25 kilometrów rocznie.

Czytaj więcej Kosmos Naukowcy opublikowali nowe zdjęcia Słońca. Takich fotografii jeszcze nie było Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała nowe zdjęcia Słońca. Wykonane zostały przez sondę Solar Orbiter i ukazują powierzchnię naszej gwiazdy w najwyższej jak dotąd rozdzielczości. Fotografie mogą pomóc naukowcom w dokładniejszym poznaniu Słońca.

„Magnetyczny biegun południowy poruszał się bardzo mało, pokonując w ciągu stulecia mniej więcej tę samą odległość, co biegun północny w ciągu dekady” – powiedział „Newsweekowi” William Brown.



Czy magnetyczny biegun północny dotrze do Rosji? Naukowcy zastrzegają, że na dłuższą metę nie są w stanie przewidzieć zmian północnego bieguna magnetycznego. Może on zmienić kurs, zwolnić (co stało się w ostatnich latach), ale też przyspieszyć.