Kosmiczny zbieg okoliczności zmylił naukowców. Przełomowe ustalenia w sprawie Urana

Sonda kosmiczna Voyager 2, która w 1986 roku wykonała zdjęcia Urana, dostarczyła naukowcom pierwszego, i jak dotąd jedynego, bliskiego spojrzenia na tę planetę. Wraz z nim pojawiły się nowe pytania, na które badacze kosmosu nie umieli znaleźć odpowiedzi. Aż do teraz. Okazuje się, że panująca w czasie misji pogoda kosmiczna mogła zupełnie zniekształcić rzeczywisty obraz planety.

Co wiadomo o Uranie?

Uran to siódma planeta od Słońca, trzecia pod względem wielkości w Układzie Słonecznym. Ma najzimniejszą wśród nich atmosferę - minimalna temperatura wynosi tu -224 stopnie Celsjusza. Przez astronomów zaliczana jest do „lodowych olbrzymów". Jej atmosfera składa się głównie z wodoru i helu. We wnętrzu znajduje się skaliste jądro pokryte lodową powłoką. Planeta posiada liczne pierścienie i księżyce. Tym, co wyróżnia Uran wśród innych planet Układu Słonecznego, jest też jego nietypowe nachylenie.

Uran można obserwować z Ziemi przy pomocy teleskopu. Wielu informacji na jego temat dostarczyła misja sondy NASA Voyager 2, która w 1986 roku wykonała zdjęcia planety i jej księżyców. Dokonane przez nią pomiary Urana i jego naturalnych satelitów wykazały, że są one nieaktywne, w przeciwieństwie do innych planet i księżyców w Układzie Słonecznym. Pole magnetyczne planet zatrzymuje gazy i inną wydobywającą się z nich materię, która może pochodzić z oceanów lub aktywności geologicznej. W przypadku Urana było ono nietypowo zniekształcone. Sonda nie wykryła nic, co mogłoby świadczyć o aktywności planety i jej pięciu największych księżyców.

Kosmiczny zbieg okoliczności

Po latach naukowcy z NASA doszli jednak do innych wniosków. Jak poinformowali, nowa analiza pokazuje, że podczas misji miał miejsce „kosmiczny zbieg okoliczności". Wizyta Voyagera 2 w pobliżu Urana zbiegła się w czasie z potężnym wiatrem słonecznym, który uderzył w jego magnetosferę, powodując jej ściśnięcie i wypchnięcie materii z układu.