Future Circular Collider (FCC) zastąpi Wielki Zderzacz Hadronów?

31 marca CERN opublikował „Raport wykonalności Future Circular Collider (FCC)”, czyli zderzacza cząstek, który mógłby zastąpić Wielki Zderzacz Hadronów. Ten ostatni ma zakończyć swoją działalność ok. 2040 roku. Wcześniej badacze przeanalizowali ok. 100 różnych scenariuszy dla nowego zderzacza.

Raport ma trzy tomy, w których opisane zostały badania rozpoczęte w 2020 roku i mające na celu ocenę wykonalności FCC. Przeanalizowano możliwości techniczne i finansowe jego budowy w CERN, w tym m.in. wpływ na środowisko czy potrzebną infrastrukturę. Planowany koszt inwestycji to 15 mld franków szwajcarskich.

W ramach FCC wzdłuż granicy francusko-szwajcarskiej miałby powstać niemal 91-kilometrowy podziemny tunel w kształcie pierścienia umieszczony średnio na głębokości 200 m z ośmioma stanowiskami powierzchniowymi. Jak wynika ze wstępnego harmonogramu, w 2028 roku państwa członkowskie CERN i partnerzy międzynarodowi mieliby podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego rozpoczęcia projektu. Następnie budowa FCC miałaby zacząć się w latach 30. XXI wieku.

Projekt przewiduje dwie fazy. W ramach pierwszej z nich miałby powstać FCC-ee, czyli zderzacz elektronów i pozytonów służący do pomiarów o niespotykanej dotąd precyzji. Początek jego ok. 15-letniej działalności nastąpić miałby w połowie lat 40. XXI wieku. Drugą fazę stanowiłby zderzacz protonów na granicy energii (FCC-hh), którego celem byłoby osiągnięcie energii zderzeń nawet ośmiokrotnie większej niż w Wielkim Zderzaczu Hadronów. FCC-hh miałby działać od lat 70. XXI wieku przez ok. 25 lat.

Następca Wielkiego Zderzacza Hadronów, czyli FCC: W jakim celu miałby powstać?

Naukowcy mają nadzieję, że wspomniane rozszerzenie granicy energetycznej w FCC pozwoli ujawnić niewidziane wcześniej cząstki. To natomiast być może rozwiąże niektóre problemy związane z modelem standardowym – teorią fizyki cząstek elementarnych i jednocześnie jedną z najważniejszych teorii współczesnej fizyki. Następca Wielkiego Zderzacza Hadronów ma też pomóc w zrozumieniu szczegółowego składu wszechświata oraz w odkryciu przynajmniej części z największych tajemnic fizyki, w tym m.in. natury ciemnej materii. Dzięki FCC być może uda się również lepiej poznać bozon Higgsa odkryty przez Wielki Zderzacz Hadronów.