W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes" między innymi:

Praca zdalna w odwrocie

Coraz więcej firm rezygnuje z pełnej pracy zdalnej. Allegro zapowiedziało, że od 2026 r. większość pracowników będzie musiała wrócić do biur. Podobny trend widać w globalnych korporacjach – Amazon, Google, Uber czy Intel wdrożyły model 4 dni w biurze i 1 dzień pracy zdalnej. Eksperci zauważają, że zmiany te zbiegają się z falą zwolnień w sektorze technologicznym, co media określają mianem „zwolnień tylnymi drzwiami”. W Polsce zdalnie pracować nie może już połowa pracowników biurowych, co stawia nas poniżej średniej w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Chiny zwiększają kontrolę nad surowcami krytycznymi

Chiny, największy producent metali ziem rzadkich, wzmacniają swoją pozycję w globalnym łańcuchu dostaw. Podpisano wartą 1,4 mld dol. umowę z Zambią i Tanzanią na modernizację kluczowej linii kolejowej. Jednocześnie Pekin prowadzi rozmowy z Malezją o wspólnej inwestycji w zakład przetwarzania metali, oferując w zamian technologię, której dotąd nie eksportowano. Działania te to wyzwanie dla Unii Europejskiej, która stara się dywersyfikować dostawy surowców.

Czy neutralność zaszkodzi Szwajcarii?

Szwajcarski minister obrony Martin Pfister apeluje o poluzowanie ograniczeń eksportu broni. Obawia się, że polityka neutralności i blokowanie reeksportu uzbrojenia osłabiają pozycję kraju w Europie. Zwiększone inwestycje w sektor zbrojeniowy w UE mogą sprawić, że szwajcarskie firmy będą tracić konkurencyjność.

Polskie modele AI napędzają cyfryzację

Na polskim rynku rośnie znaczenie rodzimych modeli sztucznej inteligencji. Bielik AI i jego następca Sójka, rozwijane przez fundację Speakleash, wspierają filtrowanie treści i walkę z toksycznym językiem w internecie. Równolegle konsorcjum HIVE AI pracuje nad polskim dużym modelem językowym, który ma zasilić asystenta w aplikacji mObywatel. Eksperci podkreślają, że budowanie własnych rozwiązań technologicznych to klucz do niezależności cyfrowej i większej konkurencyjności Polski.

