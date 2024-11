Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) poinformował, że eksport do polskiej firmy zostanie wstrzymany, ponieważ „ryzyko przekierowania na Ukrainę oceniane jest jako zbyt wysokie”.

Reklama

Szwajcarskie prawo zabrania eksportu sprzętu wojskowego do krajów zaangażowanych w konflikt. Polityka ta jest częścią zobowiązania Szwajcarii do neutralności. Agencja AP przypomina, że rząd Szwajcarii poparł jednak sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie.

Czytaj więcej Rosja Szwajcarzy nie zmienili zdania. Nie dla amunicji dla Ukrainy Nie pomogły prośby. Nie pomogły naciski. Władze Szwajcarii nie zdecydowały się odejść od zasady neutralności, co oznacza, że Ukraina nie otrzyma dostaw 35 mm amunicji do zestawów samobieżnych artyleryjskich systemów przeciwlotniczych FlakPz Gepard.

Odsprzedaż „wyłącznie na terenie Polski”

Dochodzenie wszczęto po informacjach amerykańskiego portalu Defense One. Portal poinformował, że ukraińska firma przyjęła 645 tys. nabojów do karabinów, wyprodukowanych przez SwissP Defense, dostarczonych jej przez polskiego importera. „Śledztwo wykazało, że szwajcarski producent i polska firma podpisały umowę, w której widniało zastrzeżenie, że polska firma ma prawo do odsprzedaży amunicji wyłącznie na terenie Polski” - wynika z wyjaśnień SECO.

Szwajcarski producent amunicji SwissP Defence wydał komunikat, w którym napisano, że firma ​​„zawsze przestrzega przepisów”, ale szczegółowych informacji o „relacjach z klientami” firma odmówiła. Także polski importer nie odpowiedział na prośbę o komentarz – zaznacza AP.