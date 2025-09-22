Niespełna tydzień po karnawale przenosin luterańskiej świątyni nastąpił szok. LKAB wystąpiło bowiem z żądaniem kolejnej relokacji. Wydobywanie złóż rudy żelaza na głębokości 1365 m powoduje osiadanie gruntu i pęknięcia i wymaga więcej ziemi dla przemysłu górniczego. Z tego względu istnieje konieczność przemieszczenia kolejnych 6 tys. mieszkańców Kiruny w ciągu najbliższej dekady. Chodzi tu o około 2700 mieszkań, a ponadto m.in. szkoły, hotel, hale i obiekty sportowe. Koszty tej przeprowadzki operator kopalni szacuje na 22,5 mld koron, czyli ok. 8,77 mld zł.

Nowa prognoza warunkuje jednak zdobycie nowych działek w nowym centrum, do którego nieruchomości zostaną przeniesione.

Dla gminy Kiruna kwestia ziemi to prawdziwe wyzwanie i, jak mówi „Rzeczpospolitej” przewodniczący zarządu gminy, Mats Taaveniku, to „bardzo skomplikowana materia”. Dla niego konieczność nowej przeprowadzki to najgorszy scenariusz.

Kiruna bowiem posiada niespełna 1,45 promila całej ziemi gminy o powierzchni 20 tys. km kw. Tereny położone na północ od kręgu polarnego to własność państwa, gdzie ścierają się różne interesy i obowiązuje prawo ochrony ziemi, informuje Taaveniku. Są tam bowiem obszary ważne dla hodowli reniferów, tereny istotne z punktu widzenia ustawy o minerałach (działalności kopalń), dla sił zbrojnych, lotnictwa i kosmodromu Esrange, w którym m.in. prowadzi się badania zorzy polarnej i komunikację ze sztucznymi satelitami. Tam znajduje się objęte ochroną przyrody terytorium Natura 2000.

Mats Taaveniku tłumaczy, że gmina apeluje do rządu o pomoc, o wsparcie inwestycyjne, i o to, by poniósł on ciężar presji, na jaką narażone jest szkolnictwo, sektor opieki medycznej i opieki nad seniorami podczas przeprowadzki. – Ponosimy cztero-, pięciokrotnie większe koszty, by zatrudniać pracowników – zauważa Taaveniku. Właściwie nie ma bezrobocia, bo jest ono na poziomie 2 proc., można mówić o deficycie siły roboczej. Z tego względu gmina domaga się od rządu stymulacji przypływu pracowników do Kiruny. Ok. 2000 osób to pracownicy sezonowi, którzy tu przyjeżdżają jedynie tymczasowo. Nie płacą podatku w gminie i w ten sposób traci ona 140 mln koron rocznie.