Do incydentu doszło w kopalni zlokalizowanej pod miastem Kiruna w regionie Norrbotten na północy Szwecji. To właśnie w tym położonym za kręgiem polarnym obszarze szwedzcy inżynierowie odkryli w styczniu 2023 roku największe potwierdzone w UE złoża metali ziem rzadkich. Dzięki nim Kiruna może napędzić zieloną transformację na naszym kontynencie, ponieważ surowce te są wykorzystywane do produkcji baterii, silników elektrycznych czy turbin wiatrowych. Wytwarza się z nich też sprzęt wojskowy.

Reklama

Sabotaż w kopalni metali ziem rzadkich pod Kiruną

Za działalność kopalni odpowiada LKAB – czołowy w Europie koncern wydobywający rudy żelaza. Szwedzkie przedsiębiorstwo podało w oświadczeniu, że w czterech maszynach niezidentyfikowany sprawca bądź sprawcy przecięli węże doprowadzające wodę, zniszczyli też opony i opróżnili kanistry z paliwem. Działo się to w czasie, kiedy robotnicy wykonujący wiercenia znajdowali się w środku maszyn.

Czytaj więcej Paliwa Brakuje oleju napędowego w Rosji. Przyczyną eksplozja w największej rafinerii W Rosji gwałtownie spada produkcja paliw po eksplozji w największej rafinerii ropy naftowej – w Omsku należącej do Gazpromu. Eksplozja to prawdopodobnie wynik uderzenia drona.

LKAB poinformował o zdarzeniu policję i służby specjalne SAPO. Koncern zapewnił jednocześnie, że zwiększył środki bezpieczeństwa na terenie obiektu.

Szwedzki wywiad ostrzegł przed atakami Rosji

Władze o sabotaż w kopalni pod Kiruną podejrzewają Rosję. Już wcześniej w tym tygodniu szwedzki wywiad ostrzegł przed zwiększonym ryzykiem wystąpienia aktów sabotażu ze strony Rosjan. Służby specjalne Szwecji, Norwegii i Danii twierdzą, że do tego rodzaju działań przez internet werbowani są lokalni przestępcy.