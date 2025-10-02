Aktualizacja: 02.10.2025 08:32 Publikacja: 02.10.2025 04:00
OGŁOSZENIE
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock
ogłasza dnia 24.09.2025 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:
Nieruchomości lokalowej (użytkowej):
Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, lokal nr 1; województwo podkarpackie; powierzchnia użytkowa 612,98 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych 105,58 m² (KW RZ1Z/00094319/0, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 3.817.500,00 PLN netto
Oferty należy składać do dnia 14.11.2025 roku na adres: ORLEN S.A
Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 27.02.2026 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi i dostawy-Zbycie nieruchomości).
