Innowacje dla biznesu, cyfryzacja oraz praktyczne wdrożenia technologii w logistyce, produkcji i magazynowaniu – to główne akcenty konferencji OPTIDATA TECH 2025, która odbędzie się 15-16 października w Krakowie. Wydarzenie zgromadzi ekspertów, liderów branżowych i partnerów technologicznych, stając się jednym z kluczowych punktów w kalendarzu biznesu i branży TSL w Polsce.

Publikacja: 01.10.2025 15:57

OPTIDATA TECH 2025 – Smart Solutions

W dniach 15–16 października 2025 roku Kraków stanie się centrum dyskusji o cyfryzacji i inteligentnych rozwiązaniach w biznesie. To właśnie wtedy w DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center odbędzie się konferencja OPTIDATA TECH 2025Smart Solutions, organizowana przez firmę OPTIDATA Sp. z o.o. Wydarzenie zostało zaplanowane jako przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi potrzebami przedsiębiorstw.

Konferencja OPTIDATA TECH 2025 to wyjątkowa okazja, by połączyć najlepszych praktyków i naukowców z branży technologicznej w jednym miejscu. Chcemy pokazać, jak wiedza spotyka się z doświadczeniem – kierujemy się zasadą „practice and preach”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., kto już dziś czerpie dywidendę cyfrową z transformacji, jak badać emergentne właściwości sztucznej inteligencji czy jakie trendy będą kształtować przyszłość. To przestrzeń wymiany inspiracji i budowania wspólnej wizji rozwoju technologii – podkreśla Grażyna Barnowska-Olearczuk, Prezes Zarządu OPTIDATA.

Program i tematyka wydarzenia

Agenda konferencji obejmuje prelekcje, panele dyskusyjne i networking. Eksperci skupią się m.in. na:

• inteligentnych rozwiązaniach dla logistyki i produkcji,

• automatyzacji i optymalizacji procesów,

• wpływie sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) na modele biznesowe,

• efektywności wdrożeń technologicznych w praktyce.

Eksperci, liderzy innowacji i nauki

Na scenie OPTIDATA TECH 2025 pojawią się naukowcy, menedżerowie i praktycy biznesu, którzy przedstawią swoje spojrzenie na rozwój cyfrowej gospodarki.

Wśród przedstawicieli świata nauki znajdą się cenieni wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz Politechniki Rzeszowskiej (PRz).

Dużą wartość merytoryczną zapewnia także obecność partnerów technologicznych, w tym: Microsoft, Keonn, IFS, Talkin’ Things, Intrex, SOTI, Zebra Technologies, GS1 Polska, Orange Polska i Exclusive Networks.

Ponadto przedstawiciele takich firm jak Żabka, Orlen, Avon i Grupa Kęty przedstawią historię efektywnych wdrożeń rozwiązań WMS, TSM, YMS i AMS w ich organizacjach.

Gość specjalny – Krzysztof Hołowczyc

Uczestników czeka również spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem – kierowcą rajdowym, mistrzem Europy, zdobywcą Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych i podium Rajdu Dakar. Jego historia to przykład, jak determinacja, pasja i nowoczesne technologie mogą prowadzić do sukcesu.

Dlaczego warto uczestniczyć?

OPTIDATA TECH 2025 to nie tylko źródło inspiracji i wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń. Organizatorzy zapowiadają udział około 300 uczestników z całej Polski, wśród których znajdą się przedstawiciele sektora produkcji, logistyki, transportu, energetyki, finansów oraz branży IT. To unikalna okazja, aby w jednym miejscu spotkać liderów biznesu, ekspertów technologicznych, naukowców oraz innowatorów, którzy na co dzień kreują przyszłość polskiej gospodarki.

Udział w konferencji – rejestracja i nocleg dla Uczestników

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: optidatatech.pl

Zawarte są na niej szczegółowe informacje, w tym agenda i biogramy prelegentów. Na stronie znajduje się także link ze zniżką dla Uczestników na nocleg w hotelu DoubleTree by Hilton Kraków.

Wydarzenie nadchodzi wielkimi krokami, dlatego warto wypełnić formularz rejestracyjny już dziś! Serdecznie zapraszamy!

