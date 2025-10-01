W dniach 15–16 października 2025 roku Kraków stanie się centrum dyskusji o cyfryzacji i inteligentnych rozwiązaniach w biznesie. To właśnie wtedy w DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center odbędzie się konferencja OPTIDATA TECH 2025 – Smart Solutions, organizowana przez firmę OPTIDATA Sp. z o.o. Wydarzenie zostało zaplanowane jako przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi potrzebami przedsiębiorstw.

– Konferencja OPTIDATA TECH 2025 to wyjątkowa okazja, by połączyć najlepszych praktyków i naukowców z branży technologicznej w jednym miejscu. Chcemy pokazać, jak wiedza spotyka się z doświadczeniem – kierujemy się zasadą „practice and preach”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., kto już dziś czerpie dywidendę cyfrową z transformacji, jak badać emergentne właściwości sztucznej inteligencji czy jakie trendy będą kształtować przyszłość. To przestrzeń wymiany inspiracji i budowania wspólnej wizji rozwoju technologii – podkreśla Grażyna Barnowska-Olearczuk, Prezes Zarządu OPTIDATA.

Program i tematyka wydarzenia

Agenda konferencji obejmuje prelekcje, panele dyskusyjne i networking. Eksperci skupią się m.in. na:

• inteligentnych rozwiązaniach dla logistyki i produkcji,