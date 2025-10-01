Aktualizacja: 01.10.2025 16:33 Publikacja: 01.10.2025 15:57
Foto: Mat. Partnera
W dniach 15–16 października 2025 roku Kraków stanie się centrum dyskusji o cyfryzacji i inteligentnych rozwiązaniach w biznesie. To właśnie wtedy w DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center odbędzie się konferencja OPTIDATA TECH 2025 – Smart Solutions, organizowana przez firmę OPTIDATA Sp. z o.o. Wydarzenie zostało zaplanowane jako przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi potrzebami przedsiębiorstw.
– Konferencja OPTIDATA TECH 2025 to wyjątkowa okazja, by połączyć najlepszych praktyków i naukowców z branży technologicznej w jednym miejscu. Chcemy pokazać, jak wiedza spotyka się z doświadczeniem – kierujemy się zasadą „practice and preach”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., kto już dziś czerpie dywidendę cyfrową z transformacji, jak badać emergentne właściwości sztucznej inteligencji czy jakie trendy będą kształtować przyszłość. To przestrzeń wymiany inspiracji i budowania wspólnej wizji rozwoju technologii – podkreśla Grażyna Barnowska-Olearczuk, Prezes Zarządu OPTIDATA.
Program i tematyka wydarzenia
Agenda konferencji obejmuje prelekcje, panele dyskusyjne i networking. Eksperci skupią się m.in. na:
• inteligentnych rozwiązaniach dla logistyki i produkcji,
• automatyzacji i optymalizacji procesów,
• wpływie sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) na modele biznesowe,
• efektywności wdrożeń technologicznych w praktyce.
Eksperci, liderzy innowacji i nauki
Na scenie OPTIDATA TECH 2025 pojawią się naukowcy, menedżerowie i praktycy biznesu, którzy przedstawią swoje spojrzenie na rozwój cyfrowej gospodarki.
Wśród przedstawicieli świata nauki znajdą się cenieni wykładowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) oraz Politechniki Rzeszowskiej (PRz).
Dużą wartość merytoryczną zapewnia także obecność partnerów technologicznych, w tym: Microsoft, Keonn, IFS, Talkin’ Things, Intrex, SOTI, Zebra Technologies, GS1 Polska, Orange Polska i Exclusive Networks.
Ponadto przedstawiciele takich firm jak Żabka, Orlen, Avon i Grupa Kęty przedstawią historię efektywnych wdrożeń rozwiązań WMS, TSM, YMS i AMS w ich organizacjach.
Gość specjalny – Krzysztof Hołowczyc
Uczestników czeka również spotkanie z Krzysztofem Hołowczycem – kierowcą rajdowym, mistrzem Europy, zdobywcą Pucharu Świata FIA w Rajdach Terenowych i podium Rajdu Dakar. Jego historia to przykład, jak determinacja, pasja i nowoczesne technologie mogą prowadzić do sukcesu.
Dlaczego warto uczestniczyć?
OPTIDATA TECH 2025 to nie tylko źródło inspiracji i wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń. Organizatorzy zapowiadają udział około 300 uczestników z całej Polski, wśród których znajdą się przedstawiciele sektora produkcji, logistyki, transportu, energetyki, finansów oraz branży IT. To unikalna okazja, aby w jednym miejscu spotkać liderów biznesu, ekspertów technologicznych, naukowców oraz innowatorów, którzy na co dzień kreują przyszłość polskiej gospodarki.
Udział w konferencji – rejestracja i nocleg dla Uczestników
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: optidatatech.pl
Zawarte są na niej szczegółowe informacje, w tym agenda i biogramy prelegentów. Na stronie znajduje się także link ze zniżką dla Uczestników na nocleg w hotelu DoubleTree by Hilton Kraków.
Wydarzenie nadchodzi wielkimi krokami, dlatego warto wypełnić formularz rejestracyjny już dziś! Serdecznie zapraszamy!
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dniach 15–16 października 2025 roku Kraków stanie się centrum dyskusji o cyfryzacji i inteligentnych rozwiązaniach w biznesie. To właśnie wtedy w DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center odbędzie się konferencja OPTIDATA TECH 2025 – Smart Solutions, organizowana przez firmę OPTIDATA Sp. z o.o. Wydarzenie zostało zaplanowane jako przestrzeń, w której technologia spotyka się z realnymi potrzebami przedsiębiorstw.
– Konferencja OPTIDATA TECH 2025 to wyjątkowa okazja, by połączyć najlepszych praktyków i naukowców z branży technologicznej w jednym miejscu. Chcemy pokazać, jak wiedza spotyka się z doświadczeniem – kierujemy się zasadą „practice and preach”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in., kto już dziś czerpie dywidendę cyfrową z transformacji, jak badać emergentne właściwości sztucznej inteligencji czy jakie trendy będą kształtować przyszłość. To przestrzeń wymiany inspiracji i budowania wspólnej wizji rozwoju technologii – podkreśla Grażyna Barnowska-Olearczuk, Prezes Zarządu OPTIDATA.
Donald Trump przedstawił plan zakończenia wojny Izrael–Hamas, w Polsce rusza system kaucyjny, OPEC+ rozważa zwię...
Podczas wydarzeń biznesowych bywają momenty, których nikt nie planuje – problemy z mikrofonem, nagłośnieniem lub...
Ekonomiści popierają podniesienie drugiego progu podatkowego, Rosja notuje mniejsze wpływy podatkowe sprzedaży g...
Donald Trump wprowadza cła uderzające w polskich producentów mebli, Poczta Polska łączy siły z Orlen Paczką, a N...
Rosnąca świadomość zdrowotna, starzenie się społeczeństwa, a także polecenia influencerów wspierają rozwój rynku...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas