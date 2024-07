Polityka zagraniczna Iranu się nie zmieni, Iran nie przestanie wspierać Rosji i Hamasu

Zwycięstwo reformatora w wyborach prezydenckich nie oznacza, że Iran przestanie być jednym z najbardziej antyzachodnich państw świata. Nie zerwie z Rosją, którą wspiera także dostawami broni wykorzystywanej w wojnie przeciw Ukrainie. Nie zmieni też swojej polityki na Bliskim Wschodzie, gdzie wspiera palestyński Hamas, libański Hezbollah i jemeńskich Hutich.

- Nie spodziewam się żadnych zmian w polityce zagranicznej - mówi Richard Dalton - Zresztą w Iranie prezydent nie kształtuje polityki zagranicznej, ma wkład w dyskusje na jej temat, ale nie ma ostatecznego zdania.

Sprawy zagraniczne, poza porozumieniem atomowym, nie były tematem kampanii, jak w większości krajów wybory są skupione na sprawach krajowych, w Iranie też.

Kim jest nowy prezydent Iranu Masud Pezeszkian

69-letni Pezeszkian to z zawodu kardiochirug. Od wielu lat zajmuje się polityką. Po rewolucji islamskiej z 1979 roku był gubernatorem prowincji na zachodzie kraju. Potem, na początku tego wieku, był ministrem zdrowia w rządzie prezydenta Mohameda Chatamiego, który do dzisiaj jest jednym z liderów obozu reformatorów i angażował się we wsparcie Pezeszkiana.