Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W prognozach pogody znowu duży mróz. Ostrzeżenia IMGW dla części kraju

Po chwilowym ociepleniu nowy tydzień przywitał nas spadkiem temperatur. 9 lutego, w wielu miejscach Polski, temperatury w dzień nie przekroczą 9-10 stopni na minusie. W nocy mogą spaść nawet do około minus 19 stopni Celsjusza. Odczucie zimna będzie potęgować wiatr. Gdzie będzie najzimniej?

Publikacja: 09.02.2026 10:25

Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Foto: PAP/Tomasz Więcławski

Maria Krzos

Według prognozy IMGW w poniedziałek maksymalne temperatury wyniosą od -10 st., -9 st. C na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum do 0-1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie oraz 2 st. C lokalnie na obszarach podgórskich w Karpatach. Na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo okresami duże. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. Wiać będzie ze wschodu i południowego wschodu.

Prognoza pogody: Gdzie temperatura spadnie nawet do minus 19 stopni Celsjusza?

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz częściowo w centrum oraz na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami na północy słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na południu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południowym zachodzie i południu miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również marznące i osadzające szadź.

Czytaj więcej

Początek lutego 2026 roku, zamarznięty Bałtyk w Gdyni Orłowie.
Wywiady
Czy mroźna zima oznacza, że nie ma zmian klimatu? „Ważne są długoletnie trendy”

Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie wyniesie od -17 st. C do -12 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -19 st. C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -8 st. C na Pojezierzu Drawskim i południowym wschodzie do -2 st. C, -1 st. C na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na ogół południowo-wschodni i wschodni.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (w trzystopniowej, rosnącej skali) przed silnym mrozem. Ostrzeżenia dotyczą:

Reklama
Reklama
  • całego województwa warmińsko-mazurskiego;
  • całego województwa podlaskiego;
  • północno-wschodniej części województwa mazowieckiego (powiaty: ostrowski, ostrołęcki, Ostrołęka, makowski, przasnyski);
  • północno-wschodniej części województwa pomorskiego (powiaty: nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyński, tczewski, gdański, Gdańsk, starogardzki, kościerski, kartuski).

„W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę” – czytamy. Alarmy zaczęły obowiązywać w niedzielę (8 lutego) od godz. 20. Są ważne do godz. 9 we wtorek, 10 lutego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Prognoza pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)
Amerykańska narciarka Breezy Johnson podczas treningu przed biegiem zjazdowym na igrzyskach Milano C
Planeta
Zarządzanie śniegiem w erze zmian klimatu. Rośnie nowa „biała żyła złota”
Zamarznięte morze w Gdyni Orłowie. Eksperci IMGW wskazują, że tegoroczne oblodzenie jest efektem dłu
pogoda
Meteorolog: Cieszmy się zimą, póki możemy. Na kolejną może będzie trzeba czekać wiele lat
Pierwsi cudzoziemcy, którzy odwiedzali starożytne zabytki Egiptu nie jako zdobywcy, lecz jako ciekaw
Plus Minus
Egipt o krok od katastrofy hydrologicznej. Jak zmienia się dla turystów?
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UE czy USA? Polacy wskazują, komu ufają bardziej w razie zagrożenia
Społeczeństwo
UE czy USA? Polacy wskazują, komu ufają bardziej w razie zagrożenia
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama