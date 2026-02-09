Aktualizacja: 09.02.2026 10:54 Publikacja: 09.02.2026 10:25
Zima nie powiedziała ostatniego słowa
Foto: PAP/Tomasz Więcławski
Według prognozy IMGW w poniedziałek maksymalne temperatury wyniosą od -10 st., -9 st. C na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum do 0-1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie oraz 2 st. C lokalnie na obszarach podgórskich w Karpatach. Na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo okresami duże. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. Wiać będzie ze wschodu i południowego wschodu.
W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz częściowo w centrum oraz na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami na północy słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na południu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południowym zachodzie i południu miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również marznące i osadzające szadź.
Czytaj więcej
W maju 2025 roku, który był chłodny, czy w listopadzie ubiegłego roku, gdy spadł śnieg i było zim...
Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie wyniesie od -17 st. C do -12 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -19 st. C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -8 st. C na Pojezierzu Drawskim i południowym wschodzie do -2 st. C, -1 st. C na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na ogół południowo-wschodni i wschodni.
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (w trzystopniowej, rosnącej skali) przed silnym mrozem. Ostrzeżenia dotyczą:
„W tych miejscach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 st. C, ale lokalnie wartości na termometrach mogą spaść do około -19 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -9 do -6 st. C. Odczucie chłodu spotęguje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę” – czytamy. Alarmy zaczęły obowiązywać w niedzielę (8 lutego) od godz. 20. Są ważne do godz. 9 we wtorek, 10 lutego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Obchodzi mnie to tyle, co zeszłoroczny śnieg” – to powiedzenie długo oznaczało, że coś jest bezwartościowe. Jed...
O zmianie klimatu warto pomyśleć jak o mozolnej wspinaczce na szczyt. Mroźna zima jest jedynie doliną na szlaku...
Egipt funkcjonował jako ciało do spożycia. Współcześnie eksploatacja ta przyjęła inną formę: resorty all inclusi...
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W obliczu potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa Polacy częściej liczą na wsparcie ze strony Unii Europejskiej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas