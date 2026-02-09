Według prognozy IMGW w poniedziałek maksymalne temperatury wyniosą od -10 st., -9 st. C na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum do 0-1 st. C na zachodzie i południowym zachodzie oraz 2 st. C lokalnie na obszarach podgórskich w Karpatach. Na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo okresami duże. Lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie również rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na południu okresami porywisty. Wiać będzie ze wschodu i południowego wschodu.

Prognoza pogody: Gdzie temperatura spadnie nawet do minus 19 stopni Celsjusza?

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz częściowo w centrum oraz na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami na północy słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, na południu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południowym zachodzie i południu miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, również marznące i osadzające szadź.

Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie wyniesie od -17 st. C do -12 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -19 st. C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -8 st. C na Pojezierzu Drawskim i południowym wschodzie do -2 st. C, -1 st. C na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na ogół południowo-wschodni i wschodni.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia (w trzystopniowej, rosnącej skali) przed silnym mrozem. Ostrzeżenia dotyczą: