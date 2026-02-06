4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:38 Publikacja: 06.02.2026 07:45
Pierwsi cudzoziemcy, którzy odwiedzali starożytne zabytki Egiptu nie jako zdobywcy, lecz jako ciekawi świata obserwatorzy, pojawili się już w epoce faraonów. Istotny przełom w tej materii nastąpił jednak pod koniec XVIII wieku wraz z kampanią egipską Napoleona
Europejczycy od wieków konsumowali Egipt… dosłownie. Mało brakowało, a wziąłby w tym udział także nasz rodak. Bowiem w XVI wieku, jako jeden z pierwszych Polaków, udał się tam Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. I kiedy wracał, w Aleksandrii kupił mumię. Nie jako pamiątkę, ale jako lek, bo powszechnie wierzono, że sproszkowane szczątki dawnych Egipcjan pomagają na wszystko. Dał się jednak przekonać towarzyszącemu mu księdzu i „wyrzucił [ją] do morza, uznając za egipskie siły nieczyste”.
