Europejczycy od wieków konsumowali Egipt… dosłownie. Mało brakowało, a wziąłby w tym udział także nasz rodak. Bowiem w XVI wieku, jako jeden z pierwszych Polaków, udał się tam Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. I kiedy wracał, w Aleksandrii kupił mumię. Nie jako pamiątkę, ale jako lek, bo powszechnie wierzono, że sproszkowane szczątki dawnych Egipcjan pomagają na wszystko. Dał się jednak przekonać towarzyszącemu mu księdzu i „wyrzucił [ją] do morza, uznając za egipskie siły nieczyste”.