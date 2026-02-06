Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Egipt o krok od katastrofy hydrologicznej. Jak zmienia się dla turystów?

Egipt funkcjonował jako ciało do spożycia. Współcześnie eksploatacja ta przyjęła inną formę: resorty all inclusive nad Morzem Czerwonym i jednodniowe wycieczki pod piramidy.

Publikacja: 06.02.2026 07:45

Pierwsi cudzoziemcy, którzy odwiedzali starożytne zabytki Egiptu nie jako zdobywcy, lecz jako ciekaw

Pierwsi cudzoziemcy, którzy odwiedzali starożytne zabytki Egiptu nie jako zdobywcy, lecz jako ciekawi świata obserwatorzy, pojawili się już w epoce faraonów. Istotny przełom w tej materii nastąpił jednak pod koniec XVIII wieku wraz z kampanią egipską Napoleona

Foto: PeskyMonkey/AdobeStock PeskyMonkey/AdobeStock

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski

Europejczycy od wieków konsumowali Egipt… dosłownie. Mało brakowało, a wziąłby w tym udział także nasz rodak. Bowiem w XVI wieku, jako jeden z pierwszych Polaków, udał się tam Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka”. I kiedy wracał, w Aleksandrii kupił mumię. Nie jako pamiątkę, ale jako lek, bo powszechnie wierzono, że sproszkowane szczątki dawnych Egipcjan pomagają na wszystko. Dał się jednak przekonać towarzyszącemu mu księdzu i „wyrzucił [ją] do morza, uznając za egipskie siły nieczyste”.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Plus Minus
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, n
Plus Minus
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama