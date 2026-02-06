Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Jak system umożliwił działalność Epsteina

„Bo mógł” – ta odpowiedź, boleśnie prosta, ale jedyna, kołacze się w mojej głowie, gdy mierzę się z materiałami i obrazami związanymi ze sprawą Jeffreya Epsteina.

Publikacja: 06.02.2026 08:20

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein

Foto: U.S. Justice Department

Tomasz Terlikowski

Miliony stron akt, godziny filmów i programów na ten temat, książki i artykuły, to wszystko stawia jedno, dominujące pytanie: jak to możliwe, że to trwało tak długo, że wszyscy widzieli codziennie podjeżdżające do rezydencji auta z dziewczynkami i nikt (niemal nikt) nic nie zrobił? Jak to możliwe, że ludzie z samych szczytów hierarchii społecznej nie tylko odwiedzali go, ale i korzystali z jego usług, wykorzystywali seksualnie dzieci? I wreszcie jak to możliwe, że ktoś taki tak długo robił to, co robił?

Pozostało jeszcze 87% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Plus Minus
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, n
Plus Minus
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama