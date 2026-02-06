Tomasz P. Terlikowski: Jak system umożliwił działalność Epsteina

4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:38 Publikacja: 06.02.2026 08:20
Jeffrey Epstein
Foto: U.S. Justice Department
Miliony stron akt, godziny filmów i programów na ten temat, książki i artykuły, to wszystko stawia jedno, dominujące pytanie: jak to możliwe, że to trwało tak długo, że wszyscy widzieli codziennie podjeżdżające do rezydencji auta z dziewczynkami i nikt (niemal nikt) nic nie zrobił? Jak to możliwe, że ludzie z samych szczytów hierarchii społecznej nie tylko odwiedzali go, ale i korzystali z jego usług, wykorzystywali seksualnie dzieci? I wreszcie jak to możliwe, że ktoś taki tak długo robił to, co robił?
