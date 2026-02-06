Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Irena Lasota: Afera Epsteina. Rosyjskie agentki i powiązania z Putinem

Może to niewinny przypadek, ale Donald Trump poznał swoją trzecią żonę Melanię właśnie na przyjęciu u Epsteina.

Publikacja: 06.02.2026 08:55

To, co jest prawdziwą sensacją – i to polityczną, a nie obyczajową – to zasięg kontaktów Epsteina z

To, co jest prawdziwą sensacją – i to polityczną, a nie obyczajową – to zasięg kontaktów Epsteina z otoczeniem Putina i z Rosjanami, a zwłaszcza Rosjankami.

Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Irena Lasota

Opublikowano właśnie ponad trzy miliony stron tak zwanych dokumentów Epsteina. Sprawa Epsteina, jego dokumentów, kontaktów i oczywiście światowej seksualnej siatki jest od dawna znana i omawiana. Dokumenty wyciekają partiami i wedle niektórych obserwatorów liczba i jakość tych stosów rzucanych na pożarcie dziennikarzom i ludowi zależą od atmosfery politycznej, a zwłaszcza od oceny Trumpa i jego otoczenia, czy jest akurat dobry moment, by skierować uwagę opinii publicznej na wydeptane ścieżki gwarantujące ogólne podniecenie. Ostatnia partia, największa jak dotąd, ale stanowiąca tylko około połowy całości, wywołała oczekiwaną pseudosensację. I tak znane były już nazwiska większości koleżków Epsteina, wiadomo było, że Trump i Epstein byli kiedyś, do czasu, przyjaciółmi i wspólnikami w rozpuście, teraz tylko potwierdziła się pogłoska, że powodem ich rozstania czy jednym z powodów było, że Trump przechwycił Epsteinowi atrakcyjną modelkę i zgwałcił ją, choć Epstein miał ochotę na jej dziewictwo. Nie jest też sensacją, że były książę Andrew ma więcej na sumieniu niż myślano, a jacyś inni miliarderzy nabawili się przy okazji chorób wenerycznych. Oczywiście w wyścigu do sensacji każde nazwisko jest dobre. Polska jest raczej na słabym miejscu; jak dotąd tylko Fibak, gwiazda tenisa sprzed prawie pół wieku, pojawia się w aktach Epsteina na jakimś tam dalszym miejscu i to wcale niekoniecznie związanym z seksem.

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
Plus Minus
„Sny o pociągach”: Życie i cała reszta
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
Plus Minus
„Code Vein II”: Uważaj na zjawy
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
Plus Minus
„Zabójcza przyjaźń”: Nieogarnięty detektyw
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, n
Plus Minus
„Wanda Telakowska. Piękno dla wszystkich, czyli jak powstało polskie wzornictwo powojenne”: Wanda, nie skacz do Wisły!
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Prof. Krystian Jażdżewski: Jak żyć, kiedyś i teraz
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama