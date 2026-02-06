Irena Lasota: Afera Epsteina. Rosyjskie agentki i powiązania z Putinem

Opublikowano właśnie ponad trzy miliony stron tak zwanych dokumentów Epsteina. Sprawa Epsteina, jego dokumentów, kontaktów i oczywiście światowej seksualnej siatki jest od dawna znana i omawiana. Dokumenty wyciekają partiami i wedle niektórych obserwatorów liczba i jakość tych stosów rzucanych na pożarcie dziennikarzom i ludowi zależą od atmosfery politycznej, a zwłaszcza od oceny Trumpa i jego otoczenia, czy jest akurat dobry moment, by skierować uwagę opinii publicznej na wydeptane ścieżki gwarantujące ogólne podniecenie. Ostatnia partia, największa jak dotąd, ale stanowiąca tylko około połowy całości, wywołała oczekiwaną pseudosensację. I tak znane były już nazwiska większości koleżków Epsteina, wiadomo było, że Trump i Epstein byli kiedyś, do czasu, przyjaciółmi i wspólnikami w rozpuście, teraz tylko potwierdziła się pogłoska, że powodem ich rozstania czy jednym z powodów było, że Trump przechwycił Epsteinowi atrakcyjną modelkę i zgwałcił ją, choć Epstein miał ochotę na jej dziewictwo. Nie jest też sensacją, że były książę Andrew ma więcej na sumieniu niż myślano, a jacyś inni miliarderzy nabawili się przy okazji chorób wenerycznych. Oczywiście w wyścigu do sensacji każde nazwisko jest dobre. Polska jest raczej na słabym miejscu; jak dotąd tylko Fibak, gwiazda tenisa sprzed prawie pół wieku, pojawia się w aktach Epsteina na jakimś tam dalszym miejscu i to wcale niekoniecznie związanym z seksem.