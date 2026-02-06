Obecnie spółka Apartamenty Plus oferuje seniorom oprócz możliwości kupienia apartamentu na własność lubwynajęcia apartamentu, również zakwaterowanie pensjonariusza w prywatnym domu opieki i korzystania z pomocy personelu w.g życzeń seniora. Każdy apartament niezależnie od tego czy jest on wykupiony na własność, wynajęty czy też wchodzi w skład prywatnego domu opieki jest objęty ochroną i połączony jest z całodobową recepcją poprzez system przyzywowy, dzięki któremu zapewnione jest bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom w nagłych sytuacjach. W budynkach kompleksu funkcjonuje także prywatne centrum medyczne oraz restauracja – bistro. W toku uruchomienia jest rehabilitacja oraz centrum fitness.

Nietypowość tego projektu wynika z możliwości wielu form zamieszkania w kompleksie przez seniorów oraz pełnej gamy dodatkowych usług skierowanych na zapewnienie im komfortu codziennego życia. Zarówno osoby w pełni sprawne jak i częściowo niepełnosprawne czy też wymagające rehabilitacji znajdą tutaj dogodne warunki mieszkaniowe. Forma zamieszkania może ulec zmianie w miarę zmiany sprawności seniora lub zakresu oczekiwań pomocy. Profesjonalny personel Kompleksu Senioralnego „Ostoja Seniora ” jest przygotowany na każdy zakres świadczeń dla mieszkańców Kompleksu.

Kolejną bardzo ważną i dużą odmiennością od innych domów seniora jest lokalizacja kompleksu. Obiekt jest elementem nowoczesnego osiedla mieszkaniowego tak samo jak znajdujące się na jego terenie prywatne przedszkole czy żłobek. Seniorzy nie czują się wyobcowani i pozwala im to integrować się z innymi grupami wiekowymi. Personel kompleksu będzie pomagać nawiązywać współpracę seniorów z okolicznymi mieszkańcami np. seniorzy mogą udzielać korepetycji dla młodzieży z osiedla, a osoby z osiedla będą mogły pomóc seniorom w wyjeździe na zakupy, do kina czy teatru.

Taka lokalizacja Kompleksu w sercu nowoczesnego osiedla mieszkaniowego pozwala również na to, że rodzina seniora może zamieszkać po sąsiedzku i dzięki temu być blisko co zwiększa komfort dla obu stron i pozwala na pełną kontrolę sytuacji. Duże mieszkanie wspólne można zamienić na dwa mniejsze, jedno w typowym bloku dla rodziny i drugie przystosowane dla seniora z dodatkowymi usługami pomocnymi w codziennym komfortowym życiu.

Myślimy, że również dużą odmiennością tego projektu od innych tego typu placówek jest także to, że obiekt ten został tak zaprojektowany, zbudowany i wykończony z myślą o osobach niepełnosprawnych tj. drzwi, korytarze, windy, łazienki są odpowiednio duże i brak jest tzw. barier architektonicznych.

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania przyjęte w tym nietypowym kompleksie senioralnym zasługują na upowszechnienie, oczywiście w różnych standardach kosztowych. Niestety władze tak lokalne jak i centralne nie wykazały żadnego zainteresowania tą sprawą. Władze miasta Łódź podpisały list intencyjny z poparciem, ale na tym się skończyło. Nie uchroniło to nas od „ścieżki zdrowia” z załatwianiem formalności.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem budowy II etapu kompleksu który będzie usytułowany po sąsiedzku. W drugim etapie przewidziane są apartamenty na sprzedaż i wynajem, oraz tzw. „strefa mokra” tj. basen, sauna itp., które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców kompleksu i osiedla. Projekt architektoniczny II etapu kompleksu jest gotowy i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Realizacja jest przewidziana na lata 2027/28.

Serdecznie zapraszamy władze i Państwa do odwiedzenia naszego Kompleksu Senioralnego „OSTOJA SENIORA” w Łodzi.

Mieczysław Jaśkowski, senior (81)

Materiał Promocyjny