Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy. Budynek oferuje ok. 7 tys. mkw. powierzchni. Jest też parking – podziemny i naziemny. Lokalizacja zapewnia dostęp do transportu publicznego, w tym kolei. Dojazd do Lotniska Chopina zajmuje 10–15 minut.

Nowa funkcja biurowca we Włochach

Warszawski Taifun to kolejny biurowiec – po Cybernetyki Office Center – który Indotek Group sprzedał z myślą o nowej funkcji. Jak mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Więcko ze spółki Indotek Polska, transakcja pokazuje, że popyt na dobrze zlokalizowane nieruchomości z potencjałem zmiany ich dotychczasowej funkcji rośnie.

Biurowiec we Włochach zostanie dostosowany do potrzeb nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych i zaplecza dydaktycznego dla nowego kierunku lekarsko-dentystycznego, który uczelnia – jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce – uruchamia od nowego roku akademickiego 2026/27.