Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Biurowiec w warszawskich Włochach zmienia właściciela i funkcję

Taifun, biurowiec przy ul. Jutrzenki w Warszawie Indotek Group sprzedaje Uczelni Łazarskiego. Prywatna uczelnia zmieni funkcję nieruchomości.

Publikacja: 04.02.2026 11:01

Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy

Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy

Foto: mat.prasowe

aig

Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy. Budynek oferuje ok. 7 tys. mkw. powierzchni. Jest też parking – podziemny i naziemny. Lokalizacja zapewnia dostęp do transportu publicznego, w tym kolei. Dojazd do Lotniska Chopina zajmuje 10–15 minut.

Nowa funkcja biurowca we Włochach

Warszawski Taifun to kolejny biurowiec – po Cybernetyki Office Center – który Indotek Group sprzedał z myślą o nowej funkcji. Jak mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Więcko ze spółki Indotek Polska, transakcja pokazuje, że popyt na dobrze zlokalizowane nieruchomości z potencjałem zmiany ich dotychczasowej funkcji rośnie.

Biurowiec we Włochach zostanie dostosowany do potrzeb nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych i zaplecza dydaktycznego dla nowego kierunku lekarsko-dentystycznego, który uczelnia – jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce – uruchamia od nowego roku akademickiego 2026/27.

Czytaj więcej

W IV kwartale 2025 roku wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej
Nieruchomości
Biura w Warszawie. Mniej pustych powierzchni do pracy
Reklama
Reklama

Nowe centrum symulacji medycznej

– Nabycie nowej nieruchomości to ważny krok w rozwoju naszej uczelni. Po sukcesie studiów medycznych przyszedł czas na pierwsze w kraju prywatne studia stomatologiczne – mówi cytowana w komunikacie Marta Rosińska-Kortas, prezydent Uczelni Łazarskiego. – Nowy obiekt przy Jutrzenki, wraz z planowanym tam światowej klasy Centrum Symulacji Medycznych, pozwoli nam zapewnić studentom standardy nauczania na najwyższym poziomie – wyjaśnia.

W procesie sprzedaży grupę Indotek reprezentowało warszawskie biuro kancelarii Greenberg Traurig. Za doradztwo komercyjne odpowiadała firma Avison Young, a za kwestie podatkowe Crido.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura
W centrum stolicy pojawi się Roma Tower, nowy wieżowiec z apartamentami. To stara wizualizacja. Nową
Nieruchomości
Sojusz deweloperów z archidiecezją. Budowa apartamentowca Roma Tower może ruszać
Develia w 2026 r. planuje ustanowić nowy rekord sprzedaży mieszkań.
Nieruchomości
Ten kontrolowany przez fundusze emerytalne deweloper zapowiada nowe rekordy
Alior Bank wystawił na sprzedaż biurowiec pod adresem Towarowa 25A, w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda
Nieruchomości
Alior Bank sprzedaje biurowiec przy Rondzie Daszyńskiego
Ghelamco czeka ze sprzedażą biurowca The Bridge na jak najlepsze warunki finansowe.
Nieruchomości
Grupa Ghelamco kupiła sobie czas
Ghelamco czeka ze sprzedażą flagowego biurowca The Bridge.
Nieruchomości
Ghelamco szykuje się do zrolowania obligacyjnego długu
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama