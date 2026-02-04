Aktualizacja: 05.02.2026 06:52 Publikacja: 04.02.2026 11:01
Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy
Foto: mat.prasowe
Taifun to siedmiopiętrowy biurowiec klasy B położony w warszawskiej dzielnicy Włochy. Budynek oferuje ok. 7 tys. mkw. powierzchni. Jest też parking – podziemny i naziemny. Lokalizacja zapewnia dostęp do transportu publicznego, w tym kolei. Dojazd do Lotniska Chopina zajmuje 10–15 minut.
Warszawski Taifun to kolejny biurowiec – po Cybernetyki Office Center – który Indotek Group sprzedał z myślą o nowej funkcji. Jak mówi cytowana w komunikacie Małgorzata Więcko ze spółki Indotek Polska, transakcja pokazuje, że popyt na dobrze zlokalizowane nieruchomości z potencjałem zmiany ich dotychczasowej funkcji rośnie.
Biurowiec we Włochach zostanie dostosowany do potrzeb nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych i zaplecza dydaktycznego dla nowego kierunku lekarsko-dentystycznego, który uczelnia – jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce – uruchamia od nowego roku akademickiego 2026/27.
– Nabycie nowej nieruchomości to ważny krok w rozwoju naszej uczelni. Po sukcesie studiów medycznych przyszedł czas na pierwsze w kraju prywatne studia stomatologiczne – mówi cytowana w komunikacie Marta Rosińska-Kortas, prezydent Uczelni Łazarskiego. – Nowy obiekt przy Jutrzenki, wraz z planowanym tam światowej klasy Centrum Symulacji Medycznych, pozwoli nam zapewnić studentom standardy nauczania na najwyższym poziomie – wyjaśnia.
W procesie sprzedaży grupę Indotek reprezentowało warszawskie biuro kancelarii Greenberg Traurig. Za doradztwo komercyjne odpowiadała firma Avison Young, a za kwestie podatkowe Crido.
