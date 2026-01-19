Aktualizacja: 19.01.2026 13:58 Publikacja: 19.01.2026 12:44
W IV kwartale 2025 roku wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej
PINK podsumowuje sytuację na warszawskim rynku biur w IV kwartale 2025 r.. Pod koniec grudnia zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynosiły ponad 6,2 mln mkw. W ostatnim kwartale roku nie oddano do użytku żadnej nieruchomości biurowej.
Pod koniec IV kwartału 2025 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 9,1 proc., co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,6 pkt proc. i spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wynosił 6,1 proc., poza centrum – 11,6 proc.
Dostępnych od ręki było 564,7 tys. mkw. biur.
W IV kwartale 2025 r. wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej. – To rekordowy kwartalny poziom w historii monitorowania rynku. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum i Służewiec – podaje PINK.
Od początku października do końca grudnia 2025 r. największy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – to 64,5 proc. Na nowe umowy (wliczając umowy przednajmu, czyli wynajem biura w powstającym dopiero budynku) przypadło 31,2 proc., a na ekspansje 4 proc. Pozostałe 0,3 proc. przypadło na umowy na potrzeby własne.
Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills).
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zrzesza przedstawicieli wszystkich sektorów i usług rynku nieruchomości komercyjnych w jednej organizacji. Do stowarzyszenia należą deweloperzy, inwestorzy, tzw. asset menedżerowie zarządzający aktywami i zarządcy nieruchomości, firmy projektowe i konsultanci budowlani, doradcy rynku nieruchomości i firmy doradztwa prawnego, podatkowego i usług finansowych.
