PINK podsumowuje sytuację na warszawskim rynku biur w IV kwartale 2025 r.. Pod koniec grudnia zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynosiły ponad 6,2 mln mkw. W ostatnim kwartale roku nie oddano do użytku żadnej nieruchomości biurowej.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Inwestorzy nie tracą zaufania do Polski Silne magazyny, biura przed odbiciem, ostrożny kapitał – tak rynek nieruchomości komercyjnych w P...

Ile biur w Warszawie można wynająć od ręki

Pod koniec IV kwartału 2025 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 9,1 proc., co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,6 pkt proc. i spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wynosił 6,1 proc., poza centrum – 11,6 proc.

Dostępnych od ręki było 564,7 tys. mkw. biur.

Duży apetyt na biura w Warszawie

W IV kwartale 2025 r. wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej. – To rekordowy kwartalny poziom w historii monitorowania rynku. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum i Służewiec – podaje PINK.