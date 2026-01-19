Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Biura w Warszawie. Mniej pustych powierzchni do pracy

W IV kwartale 2025 r. nie oddano w Warszawie żadnego biurowca. Wskaźnik pustostanów spadł do 9,1 proc. – podaje Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK).

Publikacja: 19.01.2026 12:44

W IV kwartale 2025 roku wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej

W IV kwartale 2025 roku wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej

Foto: PINK

aig

PINK podsumowuje sytuację na warszawskim rynku biur w IV kwartale 2025 r.. Pod koniec grudnia zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wynosiły ponad 6,2 mln mkw. W ostatnim kwartale roku nie oddano do użytku żadnej nieruchomości biurowej. 

Czytaj więcej

Rynek biur przeszedł w ostatnim czasie dużą zmianę. Upowszechnił się model pracy hybrydowej, a techn
Nieruchomości
Inwestorzy nie tracą zaufania do Polski

Ile biur w Warszawie można wynająć od ręki

Pod koniec IV kwartału 2025 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie wyniósł 9,1 proc., co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,6 pkt proc. i spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W strefach centralnych współczynnik pustostanów wynosił 6,1 proc., poza centrum – 11,6 proc.

Dostępnych od ręki było 564,7 tys. mkw. biur.

Duży apetyt na biura w Warszawie

W IV kwartale 2025 r. wynajęto w Warszawie niemal 309,9 tys. mkw. powierzchni biurowej. – To rekordowy kwartalny poziom w historii monitorowania rynku. Największym zainteresowaniem najemców w badanym okresie cieszyły się strefy Centrum i Służewiec – podaje PINK.

Reklama
Reklama

Od początku października do końca grudnia 2025 r. największy udział w strukturze popytu przypadł renegocjacjom – to 64,5 proc. Na nowe umowy (wliczając umowy przednajmu, czyli wynajem biura w powstającym dopiero budynku) przypadło 31,2 proc., a na ekspansje 4 proc. Pozostałe 0,3 proc. przypadło na umowy na potrzeby własne.

Czytaj więcej

W stolicy zaostrza się konkurencja o najlepsze biurowce
Nieruchomości
Cenne biurowe metry. Kilka lat na planowanie przeprowadzki

Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate Poland, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska i Savills).

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych zrzesza przedstawicieli wszystkich sektorów i usług rynku nieruchomości komercyjnych w jednej organizacji. Do stowarzyszenia należą deweloperzy, inwestorzy, tzw. asset menedżerowie zarządzający aktywami i zarządcy nieruchomości, firmy projektowe i konsultanci budowlani, doradcy rynku nieruchomości i firmy doradztwa prawnego, podatkowego i usług finansowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne biura
Rynek nowych mieszkań jest mocno uzależniony od kredytów hipotecznych
Nieruchomości
Góra gotowych niesprzedanych mieszkań, ale deweloperzy w dobrych nastrojach
Rynek biur przeszedł w ostatnim czasie dużą zmianę. Upowszechnił się model pracy hybrydowej, a techn
Nieruchomości
Inwestorzy nie tracą zaufania do Polski
Ceny mieszkań mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą do
Nieruchomości
Ceny mieszkań. Polacy coraz częściej zakładają, że taniej nie będzie
Deweloperzy z rynku kapitałowego prezentują liczbę sprzedanych w 2025 r. mieszkań.
Nieruchomości
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w IV kwartale i całym 2025 roku
Władze dzielnicy Bielany: boisko przy Kolektorskiej powstało bez zgody właścicielskiej. Inwestor: to
Nieruchomości
Dziwna historia jednego boiska
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama