Afera Collegium Humanum. Wątpliwy doktorat Pawła Cz.

Z książki S. Rybaka przejęto około 55 stron – podawał Marek Wroński, a z książki dr. hab. Krzysztofa Łojka metodą „kopiuj i wklej” przejęto ponad 85 stron tekstu. Wroński wskazywał, że zmiany w pracy Pawła Cz. są kosmetyczne, dotyczą przestawienia szyku zdania czy zastąpienia niektórych słów. Wobec takich faktów dr Wroński postawił mocny wniosek: „doktorat Pawła S. Cz [...] jest pracą niesamodzielną, w znaczącym stopniu naruszającą prawa autorskie innych osób. Dlatego, jego dysertacja powinna zostać wznowiona z urzędu przez Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów”.

Wroński podkreślał, że sprawę uważa za poważną, bo dr hab. Paweł S. Cz. był rektorem ówczesnej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (obecnie Collegium Humanum).

Co się dzieje z wątpliwy doktoratem?

Okazuje się, że Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów w maju 2014 r. wznowiła z urzędu przewód doktorski Pawła Cz. obroniony na ChAT w Warszawie.

„Podstawą wydania przez Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów postanowienia o wznowieniu przewodu doktorskiego Pana Pawła Cz. (tu pełne nazwisko – przyp. aut.) były ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce. W ramach wznowionego przewodu doktorskiego Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie winna przeprowadzić postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy” – odpowiada nam Artur Woźniak, kierownik działu prawnego i rozwoju kadr naukowych Centralnej Komisji.

Helena Kwiatkowska, kierownik rektoratu tej uczelni, w odpowiedzi dla „Rz” przyznaje, że weryfikowano doktorat Cz. „Rada Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 25 września 2014 r. powołała dwóch recenzentów. W związku z rozbieżnymi wnioskami sformułowanymi przez recenzentów Rada Wydziału Teologicznego w dniu 28 maja 2015 r. powołała trzeciego recenzenta” – wskazuje Kwiatkowska.