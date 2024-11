Prokuratura twierdzi, że Paweł Cz. zrewanżował się za to posłowi sfinansowaniem sondażu wyborczego za 14 tys.760 zł oraz bilbordów wyborczych do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., które kosztowały kolejne 22 tys.195 zł. Według naszych informacji pieniądze na te cele pochodziły z dwóch spółek Pawła Cz. – dowodem mają być zlecenia do firm oraz przelewy finansowe jako zapłata za usługi. W 2019 r. Karol K., profesor prawa pochodzący z Białegostoku startował z pierwszego miejsca listy PiS w okręgu Olsztyn. Zdobył mandat i ponad 184 tys. głosów (w ostatnich wyborach do PE przegrał mandat z Maciejem Wąsikiem). Karol K. w piątek Onecie zapewniał: „Przedstawiono mi zarzut, który uważam za kompletnie nieprawdziwy”. Do zarzutów odnosić się nie chciał, twierdząc, że zabroniła mu tego prokuratura.

Zarzutom zaprzecza publicznie również Jacek Sutryk. – Nie zgadzam się ze wszystkimi postawionymi mi zarzutami. Nie przyznałem się do nich – mówił Onetowi prezydent Wrocławia.

Paweł Cz. sypie, by skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary w przyszłości

Przewaga prokuratury jest jednak taka, że Paweł Cz. współpracuje z organami ścigania praktycznie od samego początku ujawniając korupcyjny układ, który stworzył licząc, że status małego świadka koronnego pozwoli mu uciec przed długoletnim więzieniem. W sprawie jest obecnie 55 podejrzanych, przedstawiono im 196 zarzutów. – To dopiero początek rozliczeń. Sprawa jest wielowątkowa, międzynarodowa. Handel dyplomami to zaledwie wąski wycinek. Dziwię się tym, którzy zdobyli dyplom w nieuczciwy sposób nadal liczą, że do nich nie dotrzemy, a jak już, to są świetnie przygotowani do zeznań. Krótkie nogi ma mówienie że się studiowało online, bo mamy już narzędzie, które to weryfikuje. Cyfrowo jednak nic nie ginie – przyznaje nasz rozmówca.

Collegium Humanum od maja tego roku działa pod nadzorem zarządcy przymusowego i prokuratury. By odciąć się od obciążającego wizerunku nowe władze uczelni zmieniły jej nazwę na Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”. Nadal należy do prywatnej spółki, której jedynym właścicielem jest Paweł Cz.