Dyplom MBA pozwolił obejść państwowy egzamin. Skorzystało ponad tysiąc osób

Do 2016 r. członkiem rady nadzorczej w spółce komunalnej i z udziałem państwa mogła zostać osoba, która pomyślnie zda egzamin – mówi o tym ustawa z 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Jednak pod koniec grudnia 2016 r. rząd Beaty Szydło skierował do Sejmu projekt nowej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tym projekcie, który de facto dotyczył likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, przemycono kluczowe zmiany dla członków rad nadzorczych. Wprowadzono bowiem przepis, że osoba nie musi posiadać już potwierdzenia zdania egzaminu, ale dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration (MBA) lub szereg innych międzynarodowych certyfikatów, m.in. Chartered Financial Analyst (CFA) czy Certified in Financial Forensics (CFF).

Kilka dni temu Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych. Aferę rozlicza śląski wydział Prokuratury Krajowej w wielowątkowym śledztwie, a o skali w handlu certyfikatami MBA mówi jeden z najnowszych zarzutów, jakie usłyszał zatrzymany miesiąc temu rektor warszawskiej uczelni Paweł Cz.: m.in. przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie ponad 1 mln zł w zamian za wystawienie dla ponad tysiąca osób poświadczających nieprawdę dokumentów dotyczących przebiegu studiów, w tym przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Rząd planuje zmiany w zasadach państwowego egzaminu

Nowy minister aktywów państwowych Borys Budka wprowadza również zmiany w zasadach dotyczących państwowego egzaminu, który składa się z dwóch części (pisemnej – w formie 100-minutowego testu, i ustnej – pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną). Zmieniono wymaganą liczbę punktów dla uzyskania pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu ze 100 na 150 (dwie trzecie) na 75 ze 100 (trzy czwarte), jednak nie przewidziano możliwości korekty udzielonej odpowiedzi. Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych kosztuje 850 zł. Przeprowadza go komisja MAP. Obejmuje pytania m.in. z prawa gospodarczego, prawa pracy, rewizji finansowej, zasad ładu korporacyjnego w Polsce i na świecie, a nawet prawa gospodarczego Unii Europejskiej.

– Osoby, które nadzorują spółki komunalne i Skarbu Państwa, muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie autoryzowane egzaminem państwowym z wielu dziedzin – podkreśla poseł Jaros.