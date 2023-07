Spośród cudzoziemców najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy

Kolejni podrabiali dokumenty, dokonywali włamań czy oszustw. Łącznie 84 osoby to podejrzani o spowodowanie wypadku, 80 – o udział w bójce, a 57 – o stosowanie gróźb.

Kradzieże „na kolec”, włamania do mieszkań, kradzieże w sklepach

Kradzieże są często dziełem Gruzinów. Np. w Warszawie wpadło trzech Gruzinów, którzy kradli metodą „na kolec”. Obserwowali osoby wypłacające pieniądze z bankomatów, przebijali w ich autach opony, a gdy kierowcy wychodzili sprawdzić co się stało, złodzieje kradli wypłaconą gotówkę (jeden z poszkodowanych stracił 50 tys. zł).

Szajka włamywaczy – także z Gruzji – na Podlasiu w jeden miesiąc okradła sześć domów. W Lublinie wpadli dwaj Gruzini, którzy włamywali się do mieszkań w całym kraju, podając się za budowlańców lub sprzedawców kwiatów – jeden z nich był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. W Białymstoku policja zatrzymała 40-latka z Gruzji, który miał na koncie 70 kradzieży w dyskontach w całej Polsce. – Jego łupem padały wyroby tytoniowe, produkty spożywcze, a nawet kable, maszynki do golenia czy zabawki – podaje podlaska policja.

Współczynnik przestępczości wśród obcokrajowców

Statystycznie najwięcej osób z zarzutami to Ukraińcy – jednak skalę ich obecności w Polsce trudno porównać z przybyszami z innych krajów. Obecnie legalnie przebywa ich u nas ok. 1,5 miliona (ok. 1 mln posiada PESEL, a 460 tys. ma ważne zezwolenia na pobyt).

Prof. Brunon Hołyst, kryminolog wskazuje: – Ukraińców jest u nas najwięcej, stąd wrażenie dużej skali popełnianych przez nich przestępstw. Aby poznać rzeczywiste rozmiary zjawiska, trzeba zbadać dla każdej narodowości współczynnik przestępczości, czyli liczbę przestępstw do ogólnej liczby populacji osób z danego kraju – zaznacza.