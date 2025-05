Co Kwaśniewski radzi Trzaskowskiemu i Nawrockiemu? „Krótkie spotkania, jasny przekaz, energia”

Były prezydent powiedział również, co – jego zdaniem – jest ważne na tym etapie kampanii. - Aktywna kampania, szczególnie w miejscach, gdzie wynik był bliski. Nie jeździć tam, gdzie wynik był bardzo korzystny, bo tam jest przyjemnie, ale to nic nie da, krótkie spotkania, jasny przekaz, uściski rąk i energia, energia, energia – mówił przekazując rady kandydatom, którzy powalczą o prezydenturę w II turze.

Kwaśniewski mówił też o debacie Trzaskowski-Nawrocki, która odbędzie się już w piątek. - Będzie miała prawdziwe znaczenie. Porównuję ją trochę do debaty z 1995 roku, gdzie ścierałem się z Lechem Wałęsą – stwierdził. Jak ocenił, w tej debacie liczyć się będzie wszystko. - Image, czyli wizerunek, będą się liczyć emocje, na ile jest energiczny, z dystansem, brutalny bądź nie i też strona merytoryczna – stwierdził. - To są dwie połowy piłkarskie (meczu piłkarskiego - red.) po 45 minut, tu można dużo bramek strzelić i stracić. To może być bardzo rozstrzygający element – dodał.

Kwaśniewski o postulatach Mentzena. „Podpisanie nieporozumieniem”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który zajął w wyborach trzecie miejsce, zaprosił na rozmowy Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którzy zmierzą się w drugiej turze, proponując im podpisanie deklaracji programowej. - Podpisywanie tego rodzaju glejtów z kandydatem, który odpadł w I turze jest nieporozumieniem - powiedział Kwaśniewski. - „Nie” dla Ukrainy w NATO? Kwestia jest dosyć teoretyczna. Dziś wiemy, że przy tej administracji USA, Ukraina do NATO nie wejdzie. Ale gdy chodzi o interes Polski, to oczywiście, że w naszym interesie jest Ukraina w NATO – powiedział. - Granica NATO przesuwa się o prawie 1000 kilometrów na wschód, wchodzi do NATO ogromna armia ukraińska, która jest najbardziej doświadczona i zaprawiona w boju, która już jest w NATO, bo korzysta z informacji NATO-wskich, sprzętu. Możliwość kontroli NATO nad wszystkim, co będzie się działo w układach militarnych, ukraińskich – dodał.

Trzaskowski czy Nawrocki – kto zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego ma większe szanse zostać prezydentem?

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego Rafał Trzaskowski „ma niewątpliwie lepsze karty, bo jest prawdziwym politykiem, działającym w polityce wiele lat”. - Karol Nawrocki jest doproszony do polityki, jest swoistym outsiderem, choć rola takiego underdoga czasami jest wygodna, bo można powiedzieć „nie wiem, dowiem się” - powiedział były prezydent. Ocenił także, że „dla wahających się ważną kwestią jest ta, dość obrzydliwa, kwestia staruszka i mieszkania, to dopiero teraz zagra”. Nawiązał w ten sposób do niejasnych okoliczności wejścia Karola Nawrockiego w posiadanie kawalerki należącej do Jerzego Ż.