Konfederacja jest na fali wznoszącej. Wynik wyborczy Sławomira Mentzena to kapitał do budowania potęgi na prawicy i marsz po władzę. Szef Nowej Nadziei mówił wielokrotnie, że prawdziwą władzę ma premier i minister finansów, wskazując, że właśnie te stanowiska go interesują. I nie jest to ambicja nieosiągalna, na swoich warunkach. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego PiS wzmocni się i Mentzen musiałby przyjąć warunki Jarosława Kaczyńskiego, a ten partnerów politycznych traktuje jako część swojego jadłospisu. Kto się PiS-u tyka, ten z polityki znika, pokazały to już przypadki Andrzeja Leppera z Samoobroną, Romana Giertycha z LPR czy Jarosława Gowina z Polską Razem. Kolaboracja Konfederacji z PiS byłaby na dłuższą metę dla niej zabójcza, dlatego sukces Nawrockiego nie jest w interesie Mentzena. W jego interesie jest osłabiony PiS.

Problem w tym, że Mentzen w przeszłości udowadniał, że jest największym wrogiem samego siebie.

Największym wrogiem Sławomira Mentzena jest Sławomir Mentzen

Przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi Konfederacja notowała w sondażach 15-proc. poparcie, skończyło się na 7,16 proc. Publicznie przepraszał za wynik, a odpowiedzialność brał na siebie. Podczas kampanii prezydenckiej Mentzen powtarzał jak mantrę, że tylko on ma szansę pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, i mimo że były momenty, kiedy wydawało się, że może do niej wejść, musiał się zadowolić trzecią pozycją. Zaszkodziły mu sprowadzenie gwałtu do nieprzyjemności, wypowiedzi o sprywatyzowaniu studiów wyższych i ochrony zdrowia. Ale mimo wszystko odbił się wyborczo i poszybował wysoko.

Wynik Mentzena nie jest porażką, mimo że nie wszedł do drugiej tury. Jeśli Konfederacja wyciągnie wnioski z popełnionych błędów i nie da się sprowadzić silniejszym podmiotom politycznym do roli junior partnera, to za kilka lat nowa lina polaryzacji może przebiegać nie między PiS i PO, lecz między Konfederacją i partią Razem. Tym bardziej że Adrian Zandberg również wyciąga wnioski i myśli politycznie długim horyzontem.