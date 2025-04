Pytany o największych Polaków wcale nie wskazał śp. Lecha Kaczyńskiego czy Jarosława Kaczyńskiego. Po kilku godzinach rozmowę obejrzało grubo ponad milion widzów, wciąż ich przybywa. To dobra oglądalność, nawet bardzo dobra. W mediach społecznościowych politycy PiS byli zachwyceni formą Nawrockiego. Nie bez przyczyny. Kandydat popierany przez PiS dotarł do odbiorców, którzy mogli wcześniej skłaniać się do głosowania na Mentzena. A Nawrocki zaprezentował się lepiej niż Mentzen. Bez względu na to, czy rozmowa była ustawką, czy nie, i czy jej temperatura była letnia, czy wręcz chłodna, a Stanowski z premedytacją pomagał Nawrockiemu, czy nie, to się okazało, że w prezes IPN naprawdę dobrze sobie radzi. I to nie jest dobra wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego.

Czy Rafał Trzaskowskie okaże się wielkim nieobecnym, nie tylko debat?

Przed nami seria debat. Poza tą 12 maja w TVP również Telewizja Republika zapowiada kolejne, nawet trzy. Wszyscy kandydaci na prezydenta przyjęli również zaproszenie na rozmowę do Kanału Zero do Krzysztofa Stanowskiego. Jedynym, który od Stanowskiego wciąż nie go nie przyjął, jest Trzaskowski.

Trudno ignorować ponadmilionową publiczność. Jeśli Trzaskowski nie pójdzie do Zero, nie pójdzie na kolejną debatę do Republiki, będzie ciągnęło się za nim odium cykora. Oczywiście może być pewnym, że w Republice byłby grillowany. Wystarczy zobaczyć, jak telewizja Tomasza Sakiewicza oczernia prezydenta Warszawy. Można być też pewnym, że Stanowski nie byłby tak spolegliwy wobec Trzaskowskiego, jak był wobec Nawrockiego i Mentzena. Jednak kolejne odrzucenia zaproszenia będzie publicznie odbierane jako tchórzostwo.

Faktem jest, że Nawrocki i Mentzen od większości mediów nie przyjmują zaproszeń i chodzą jedynie tam, gdzie czują się komfortowo i gdzie nie będą dociskani trudnymi pytaniami. Trzaskowski ma jednak więcej do stracenia. Potwierdzają to również sondaże.