To naprawdę sprytny ruch. Sławomir Mentzen już zaczął wykorzystywać swoje pięć minut, kiedy obaj pozostali na placu boju kandydaci na prezydenta próbują przymilić się do jego prawie 3 milionów wyborców. Postanowił więc ułatwić im opowiadanie wszem wobec, jaki to Mentzen jest wspaniały i jakie to ma mądre poglądy, zapraszając ich do otwartej rozmowy o postulatach Konfederacji u siebie na kanale w serwisie YouTube. I już w czwartek zachwalać go tam zacznie Karol Nawrocki.

Z uzyskaniem oficjalnego poparcia Mentzena nie pójdzie jednak łatwo – a pisząc wprost: to się nie wydarzy. Bo absztyfikant musiałby parafować deklarację programową, w której zobowiązałby się m.in. do tego, że „nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO”. To warunki zaporowe, bo Mentzen tak naprawdę nie chce udzielić nikomu oficjalnego poparcia. I trudno się dziwić, bo to mu się zwyczajnie nie opłaca. Po co ma dać się sklejać z jedną stroną gasnącego duopolu PO–PiS, którego sensu nie widzą już jego młodzi wyborcy, gdy może spokojnie grać rolę trzeciej drogi aż do wyborów parlamentarnych 2027 roku?

W podobnej sytuacji, tylko po drugiej stronie, jest Adrian Zandberg, o którego niecały milion wyborców nikt jednak nie będzie się bić. Nawet nie dlatego, że jest ich znacząco mniej, tylko lider Razem już dobitnie oświadczył, że takiego poparcia nie udzieli, mówiąc: „Nie jesteśmy wasalem Platformy”. Zresztą po to wyszedł z koalicji rządzącej, by nie zużywać się konszachtami z tymi „strasznymi” liberałami.

Jest zresztą jeszcze jedno, co łączy dziś Mentzena i Zandberga. Paradoksalnie obaj najwięcej mogą skorzystać na zwycięstwie tego samego kandydata – Rafała Trzaskowskiego. Bo w interesie Mentzena jest rozpad, rozkład albo przynajmniej takie osłabienie PiS, by w kampanii przed wyborami 2027 roku to Konfederacja mogła rozdawać karty na prawicy, a elektorat PiS nie trzymał się kurczowo przy Jarosławie Kaczyńskim. Z tej perspektywy zwycięstwo Karola Nawrockiego byłoby dla Konfederacji prawdziwą katastrofą.