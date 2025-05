Mentzen o Trzaskowskim: „Nie trzeba mu codziennie przypominać”

„Rafał Trzaskowski jak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu codziennie przypominać ;)” - napisał Mentzen, zapraszając na rozmowę z Rafałem Trzaskowskim, która w zamyśle miała przekonać wyborców kandydata Konfederacji do głosowania na konkretnego kandydata w II turze wyborów. Podobne zaproszenie Mentzen wystosował do Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS.

Zaproszenie Mentzena dla Trzaskowskiego i Nawrockiego

Według oficjalnych danych PKW kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki 29,54 proc.; 1 czerwca to oni zmierzą się więc w II turze wyborów.

Do drugiej tury nie dostał się Sławomir Mentzen, który uzyskał w I turze trzeci wynik, 14,8 proc. głosów. Mentzen, podkreślił na przedpołudniowej konferencji, że „jego wyborcy to nie worki z ziemniakami i trzeba do nich trafić”. Dlatego zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, którzy zmierzą się w II turze, do rozmowy na jego kanale w serwisie YouTube.