Karol Nawrocki jako pierwszy z dwójki kontrkandydatów przyjął wprost jego zaproszenie i poparł jego postulaty. A Rafał Trzaskowski? – Widziałem te postulaty pana Mentzena, rozumiem, że to kwestie, na których zależy jemu, przede wszystkim jego wyborcom. Z wieloma z tych postulatów się zresztą zgadzam – mówił o tym w Sejmie we wtorek, w trakcie wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Presję na Mentzena we wtorek wywierał lider PiS Jarosław Kaczyński. – Jeśli Sławomir Mentzen poparłby Rafała Trzaskowskiego, nie miałoby to nic wspólnego z tym, co Konfederacja głosi – powiedział dziennikarzom.

Konfederacja i plan na 2027 rok. Mentzen, Bosak i ich propozycje

Jak mogą w II turze zagłosować wyborcy Mentzena? – Wyborcy Mentzena, jeśli pójdą na wybory, w zdecydowanej większości poprą Karola Nawrockiego. Dziś gra toczy się o to, ilu z nich poczuje potrzebę udziału w głosowaniu, a ilu uzna, że PiS i PO to jedno zło, i zostanie w domu. Sławomir Mentzen ma dziś swoje pięć minut – wie, że to od jego elektoratu wiele zależy. Może więc zachęcać ich do głosowania albo powiedzieć: „Decydujcie sami” – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Łukasz Pawłowski, szef pracowni badawczej OGB.

Swoje plany na kolejne lata – jak wynika z naszych rozmów – szykuje też sama Konfederacja. Jak pisała już „Rzeczpospolita”, Konfederacja chce być nowym „wielkim prawicowym namiotem”, grupującym różne stronnictwa. Nie oznacza to jednak możliwości powrotu do niej Grzegorza Brauna i jego partii.