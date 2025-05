Nie wszyscy jednak w PiS podzielają w pełni taką wersję wydarzeń. – Moim zdaniem sam Nawrocki na początku nie powiedział wszystkiego, co powinien był powiedzieć, a co teraz zepchnęło nas do defensywy. Nie zachował się fair wobec sztabu, dopiero później pojawiły się z jego strony wszystkie informacje – twierdzi nasz informator, który od samego początku uznawał, że Nawrocki nie jest najlepszym kandydatem na urząd prezydenta.

Dlaczego Konfederacja i Sławomir Mentzen postanowili zaatakować Karola Nawrockiego i PiS?

Co dalej z kampanią prezydencką? O sytuację zapytaliśmy też ekspertów. – Sztab Karola Nawrockiego ewidentnie nie był przygotowany na taki rozwój wydarzeń. Widać wyraźnie, że zabrakło spójnej i dobrze przemyślanej odpowiedzi – mówi „Rzeczpospolitej” dr Bartłomiej Machnik z UKSW. I dodaje, że znaczna część problemów, z którymi dziś zmaga się Karol Nawrocki, to efekt samych już tłumaczeń zarówno jego sztabu, jak i jego samego jako kandydata. – Chaos komunikacyjny, sprzeczne wersje wydarzeń i brak jednoznacznego przekazu jedynie prowokują kolejne pytania, co utrudnia wyciszenie sprawy. W efekcie Nawrocki znalazł się w najgłębszej defensywie tej kampanii wyborczej, z bardzo ograniczonym polem manewru. Ucieka się teraz do działań nacechowanych emocjonalnie, próbując pokazać swoją bezinteresowność, jak choćby przez przekazanie mieszkania na cele charytatywne. Nie jest w stanie narzucać narracji w tej sprawie. Być może pojawi się w piątek na komisji sejmowej, ale teraz stoi przed wyborem: albo skutecznie odwróci uwagę, kierując ją na Rafała Trzaskowskiego, albo w sposób prawdziwy i wiarygodny odniesie się do całej sytuacji – tłumaczy politolog.





Ciężką sytuację kandydata PiS wykorzystać postanowił sztab Konfederacji. Sławomir Mentzen przypuścił pierwszy od początku kampanii atak na Karola Nawrockiego. – Trzeba pamiętać, że Sławomir Mentzen wciąż walczy o wejście do drugiej tury. Raz jego dystans do czołówki jest większy, raz mniejszy, ale pozostaje w grze – ocenia strategię Konfederacji dr Bartłomiej Machnik. – Używając potocznego języka, Mentzen poczuł krew i uznał, że to może być jego ostatnia szansa, by realnie powalczyć o drugą turę. Stąd tak bezpośrednie ataki i próba zdobycia elektoratu najbardziej podatnego na zmianę. Tego, który obecnie waha się między Karolem Nawrockim a kandydatem Konfederacji – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Machnik.