Czy PiS ma dowody, że to właśnie z ABW nastąpił wyciek? Anna Gembicka, posłanka PiS: – Takie informacje pojawiały się w przestrzeni publicznej i my, jako posłowie, mamy prawo je zweryfikować. Pytania skierowane do ministra (Tomasza) Siemoniaka mają formę interwencji poselskiej.

13 żądań wobec ministra Tomasza Siemoniaka. ABW grozi procesem za sugestie, że przekazała teczkę dziennikarzom

Wniosek, który posłowie PiS skierowali do Siemoniaka, zawiera aż 13 żądań. Chodzi m.in. o przekazanie wykazu pobrań dokumentów o Nawrockim z DOIN ABW, przekazanie księgi wejść i wyjść do kancelarii koordynatora służb specjalnych po 13 grudnia 2023 r. oraz ABW i SKW, a także, informacji kto wchodził do gabinetu płk. Jarosława Szafrańskiego, dyrektora tego Departamentu.

PiS domaga się także nazwisk wszystkich funkcjonariuszy, zatrudnionych w tym Departamencie (w tym także delegowanych) oraz udostępnienia informacji, czy płk Andrzej Sytniewski, szef gabinetu szefa ABW, przeglądał teczkę postępowania sprawdzającego Karola Nawrockiego i czy przygotowywał notatkę służbową dla swoich przełożonych.

Płk Rafał Syrysko, szef ABW, na sugestie i zarzuty stawiane przez PiS dotyczące tego, że służba zaangażowała się w przebieg kampanii prezydenckiej, odpowiedział groźbą procesu. „(...) Wbrew powielanym insynuacjom – ABW na żadnym etapie i w żadnej formie nie angażowała się i nie angażuje w przebieg kampanii wyborczej po stronie bądź przeciw któremukolwiek z kandydatów. Informacje narażają na szwank dobre imię służby oraz funkcjonariuszy Agencji, w związku z czym planuję podjęcie stosownych kroków prawnych. Formułowanie pod adresem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nieprawdziwych zarzutów o wykorzystywanie w kampanii prezydenckiej jakichkolwiek materiałów z postępowań prowadzonych w ABW jest szkodliwe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunku służby i w sposób całkowicie nieuprawniony dezawuuje jej działalność jako urzędu państwowego oraz naraża służbę na utratę zaufania społecznego”.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra Tomasza Siemoniaka, sugestie PiS nazywa skandalem. – O sprawie tego mieszkania było głośno na Pomorzu od lat. Sugerowanie, że materiały wyciekły z ABW, to bzdury, które mają odwrócić zainteresowanie od tej bulwersującej sprawy – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.