Ale politycy Konfederacji mówiący „Każdy, tylko nie Trzaskowski”, podobnie jak Janusz Korwin-Mikke blisko współpracujący z Braunem, to nie są wystarczająco mocne wskazania, na kogo głosować 1 czerwca?

Mówimy o dwóch równoległych bytach, kandydacie i formacji politycznej. Kandydat nie sądzę, żeby sobie pozwolił na tego typu wsparcie. Po cóż miałby potem żyrować Karola Nawrockiego po drugiej turze? Natomiast niektórzy politycy Konfederacji, być może w sposób niezależny od władz partii, a być może w sposób uzgodniony z władzami całej tej formacji, będą deklarować takie, a nie inne poparcie. To absolutny standard w polityce. Konfederacja będzie musiała zastanowić się, czy w jej interesie jest, żeby PiS pozostało hegemonem na prawicy. I nie mam cienia wątpliwości, że wewnątrz tej formacji zdania w tej materii będą podzielone.

Pięć lat temu po tym, jak Krzysztof Bosak kandydował na prezydenta Polski, wyborcy Konfederacji się podzielili. Część głosowała na Andrzeja Dudę, część na Rafała Trzaskowskiego.

Podział będzie miał miejsce nadal, natomiast w proporcji korzystniejszej dla kandydata PiS. Konfederacja w ostatnich latach, co świetnie pokazuje właśnie geografia wyborcza, dalej pozostaje względnie symetrycznie popierana w różnych częściach kraju. Jednak w tej symetrii coraz bardziej zaczęła przechylać się w stronę regionów o standardowym poparciu dla PiS. Zaczęła docierać do obrzeży elektoratu PiS. To oznacza, że większy odsetek wyborców tej formacji w porównaniu z 2020 rokiem będzie chętny do zagłosowania na Karola Nawrockiego. Ale dalece nie wszyscy. Jeśli sprawa kawalerki ma znaleźć jakieś zastosowanie w polskiej polityce, to wyraźnie widzimy, że nie w pierwszej turze, a być może jako jeden z licznych czynników, który miałby powstrzymywać od oddania głosu na Karola Nawrockiego w drugiej turze.

Pamiętajmy o jednym, ci wyborcy, jeśli chodzi o Konfederację, to jednak w dalszym ciągu ponad standardowo często wyborcy w młodym wieku, którzy dopiero socjalizują się politycznie albo niedawno przeszli polityczne chrzty, uczestnicząc po raz pierwszy w wyborach. I to jest wszystko płynne, tak jak to niegdyś było z Korwin-Mikkem.

A co zrobią wyborcy Adriana Zandberga?

Adrian Zandberg jako kandydat w wyborach sejmowych zawsze wypadał bardzo dobrze w swoim okręgu wyborczym. Jego elektorat to w dużym stopniu elektorat młodych ludzi z wielkich miast, czyli elektorat pod pewnymi względami strukturalnie bliższy obozowi liberalnemu.

Ale nie wskaże na kogo głosować.

On zaszedł już tak daleko w próbie odseparowania się od rządu, a także od reszty lewicy, że trudno byłoby mu wyjaśnić, dlaczego najpierw się separował, a teraz miałby się zbliżać do nich, więc będzie próbował pozostać w swoistej szarej strefie. I w tym wypadku pojawia się pytanie, na ile byłby w stanie wpłynąć na zachowania swoich wyborców. Pamiętajmy, że jego wynik jest wynikiem nieco wyższym od większości notowań partii Razem. No, może podobny do tych najbardziej optymistycznych dla tej formacji z ostatnich miesięcy. Natomiast to też są wyborcy bardzo młodzi, nieco inni od młodych wyborców Konfederacji, ale pokoleniowo też dopiero wchodzący w świat wielkiej polityki.