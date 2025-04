Nie wszyscy chcieli lub mogli dojechać do woj. świętokrzyskiego w tak relatywnie krótkim czasie. Czy ich nieobecność to błąd? - Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to było błędem, tak jak błędem było to, że jeden z kandydatów w debacie w Końskich wziął udział, mam tu na myśli Rafała Trzaskowskiego - skomentował Rafał Chwedoruk.

- Pomysł jego sztabu, by doprowadzić do konfrontacji jeden na jeden z Karolem Nawrockim był bardzo dobrym pomysłem z perspektywy interesów wyborczych Rafała Trzaskowskiego, bowiem niejako wskazywał Nawrockiego jako najpoważniejszego przeciwnika, wzmacniając jego pozycję w oczach prawicowego elektoratu, a konfrontacja Platforma-PiS jest konfrontacją, którą polska opinia publiczna od 20 lat zdążyła poznać. W zasadzie nic nowego Rafał Trzaskowski nie musiałby przygotowywać na drugą turę, a i Prawo i Sprawiedliwość miałoby w tym pewnego rodzaju interes, to na pewno polepszyłoby pozycję Karola Nawrockiego wobec kandydata numer trzy, Sławomira Mentzena - mówił politolog.

Zdaniem gościa Joanny Ćwiek-Śwideckiej, występując w debacie TVP Trzaskowski „pojawił się w oczach wielu setek tysięcy wyborców w towarzystwie tych, na rzecz których może stracić (głosy), czyli Magdaleny Biejat i Szymona Hołowni”. - Sławomir Mentzen swoją nieobecnością niczego nie zyskiwał - dodał Chwedoruk. Ocenił, że kandydat Konfederacji jest jednym z przegranych ostatnich dni kampanii.

Była oparta na uniknięciu tego, co doprowadziło do klęski Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska. Rafał Chwedoruk o kampanii Rafała Trzaskowskiego

Spadek poparcia dla Rafała Trzaskowskiego – efekt debat?

Czy sondażowy spadek poparcia dla Trzaskowskiego (według jednego z badań - o 8 pkt proc.) to efekt debat? Według politologa - nie. - W opinii publicznej wydarzenia utrwalają się w ciągu 2-3 tygodni, a zatem powinniśmy szukać wyjaśnienia tego spadku w wydarzeniach, które miały miejsce na kilka-kilkanaście dni przed debatą - ocenił ekspert. Przekonywał, że do debat w Końskich kampania Trzaskowskiego była „niemal perfekcyjna”. - Była oparta na uniknięciu tego, co doprowadziło do klęski Bronisława Komorowskiego (w 2015 r. - red.) i Donalda Tuska w 2005 r., mianowicie zabierania głosu we wszystkich sprawach i stworzenia możliwości mobilizacji przez PiS wielu wyborców odległych od prawicy przeciwko kandydatowi Platformy - mówił rozmówca Joanny Ćwiek-Śwideckiej.