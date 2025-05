Na wpis szefowej kampanii Trzaskowskiego odpowiedział Marcin Horała. „W tej wersji miał być jeden moderator, wyłącznie z TVP w likwidacji. My zaproponowaliśmy, żeby moderatorów było dwoje, po jednym rekomendowanym przez każdy ze sztabów i to była kość niezgody” – napisał na X. Dodał, że powodem przerwania rozmów są „obowiązki sejmowe”. „Zapowiedzieliśmy, że jesteśmy do dyspozycji o 12:00” – dodał.

Według informacji Onetu, debatę moderować miała Joanna Dunikowska-Paź z TVP.