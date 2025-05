Rafał Trzaskowski przyjmuje zaproszenie Sławomira Mentzena. „W ciemno niczego nie podpiszę”

Trzaskowski kategorycznie zapowiedział, że wśród wymienionych przez Mentzena postulatów jest jeden, którego nie podpisze na pewno – o odmowie podpisania ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

– Dla mnie to postulat, z którym się nie godzę. Dziwi mnie, że Nawrocki chce to podpisać. Deklarując taką gotowość, przeczy polityce prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przeczy polityce prezydenta Andrzeja Dudy, niszczy ciągłość polskiej polityki zagranicznej – mówił Trzaskowski.

PiS „w dzisiejszej wersji” i Nawrocki są „dużo mniej odpowiedzialni niż PiS do tej pory”

Przypomniał, że o silnej Ukrainie marzyli Piłsudski, Giedroyc i pokolenia polskich polityków. – Gdyby nie było Ukrainy, gdyby była częścią imperium rosyjskiego, prawdopodobnie Putin swoje prowokacje organizowałby na naszej granicy albo na granicach państw bałtyckich – uważa polityk KO. – Jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, w naszym interesie leży, żeby Putin połamał sobie zęby na Ukrainie, a nie na nas.

Trzaskowski dodał, że nieprzekraczalną dla niego linią w kampanii wyborczej jest igranie losami Polski. – Trzeba wspierać tych, którzy chcą osłabić Putina, to jest polska racja stanu – podkreślił.

Na uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, które popiera „obywatelskiego” kandydata Karola Nawrockiego, a także sam kandydat, zmienili zdanie co do członkostwa Ukrainy w NATO, Trzaskowski stwierdził, że PiS „w dzisiejszej wersji” i Nawrocki są „dużo mniej odpowiedzialni niż PiS do tej pory”.