Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Peacemaker”: Żarty się skończyły

Mogłoby się wydawać, że artystyczny sukces „Peacemakera” jest raczej jednorazowy.

Publikacja: 24.10.2025 16:40

„Peacemaker” sezon 2, reż. James Gunn, dystr. HBO Max

„Peacemaker” sezon 2, reż. James Gunn, dystr. HBO Max

Foto: mat.pras.

Michał Jarecki

Jasne, James Gunn to zdolny twórca, który potrafi tchnąć nowe życie w mniej popularne, a czasem wręcz (przynajmniej pozornie) nieciekawe komiksowe postacie i zbudować wokół nich atrakcyjną, angażującą opowieść. Co ciekawe, ekranowy debiut Christophera Smitha (John Cena) w „The Suicide Squad” wcale nie zapadł w pamięć – tym bardziej zaskakujący i niedorzeczny wydał się pomysł na realizację serialu skupionego na tej dość płasko naszkicowanej postaci. A jednak nowy szef DC Universe wiedział, co robi: umiejętnie pogłębił antybohatera i osadził go w centrum tragikomicznej historii o traumach, toksycznych rodzinnych relacjach i walce o samego siebie. Przy tym wszystkim nie zrezygnował z intensywnych sekwencji akcji w stylu superbohaterskim, komiksowych absurdów (przywołanych z przymrużeniem oka, ale i czułością) i szerokiej gamy dziwacznych, wręcz niedorzecznych postaci, z których, jedna po drugiej, wydobył pełnokrwistego człowieka. Nie sposób było jednak nie odnieść wrażenia, że siła tego konceptu prędko się wyczerpie.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Little Nightmares III”, prod. Supermassive Games, platf. PS4, PS5, PC, X1, XS, Switch
Plus Minus
„Little Nightmares III”: Upiorny sen
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
„Potwór: Historia Eda Geina”, Max Winkler, Ian Brennan, dystr. Netflix
Plus Minus
„Potwór: Historia Eda Geina”: Pornografia śmierci
„Kontinental'25”, reż. Radu Jude, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Kontinental'25”: Mieć czy być
Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Wojciech Chmielewski: Wciągające układy i przekręty
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
„Między nami dobrze jest”, reż. Patryk Warchoł, Teatr Współczesny
Plus Minus
„Między nami dobrze jest”: Bez pretensji do maluczkich
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie