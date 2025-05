Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) poinformował o sprawie w sobotę 3 maja. „2 maja 2025 r. siły specjalne Głównego Zarządu Wywiadu we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i Siłami Obronnymi Ukrainy zniszczyły rosyjski Su-30 na Morzu Czarnym” - czytamy. W komunikacie podkreślono, że to pierwszy w historii przypadek zniszczenia samolotu bojowego przez dron morski.

Reklama

Strona ukraińska podała, że „historyczny atak” przeprowadzili żołnierze jednostki sił specjalnych „Grupa 13” Ministerstwa Obrony Ukrainy, którzy wykorzystali bezzałogowy statek Magura V5. Z ujawnionych informacji wynika, że rosyjski myśliwiec Su-30 został zestrzelony za pomocą pocisku rakietowego powietrze-powietrze R-73. Do ataku doszło w piątek w pobliżu portu Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim (południowa Rosja).

Ukraiński dron zestrzelił rosyjski myśliwiec. Nagranie

Ukraiński wywiad wojskowy opublikował nagranie, z którego wynika, że Su-30 został trafiony w locie, zapalił się, a następnie runął do morza. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejsca, w którym stacjonują okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Wartość zestrzelonej maszyny to ok. 190 milionów złotych.