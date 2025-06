– Fakt, że Islamska Republika Iranu ma dostęp do ważnych amerykańskich ośrodków w regionie i może podejmować działania przeciwko nim, kiedykolwiek uzna to za niezbędne, to nie niewielki incydent, to poważny incydent, który może się powtórzyć w przyszłości, gdy dojdzie do ataku na Iran – ostrzegł Chamanei.

Słowa te stanowią nawiązanie do ataku z użyciem pocisków balistycznych, jaki Iran przeprowadził na amerykańską bazę w Katarze. W stronę bazy wystrzelono 14 rakiet – dokładnie tyle, ile amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły bomb burzących bunkry na ośrodki związane z irańskim programem nuklearnym w Fordo i Natanz. Trump przekonywał jednak, że była to słaba odpowiedź, ponieważ Irańczycy mieli z wyprzedzeniem poinformować o planowanym ataku i baza została wcześniej częściowo ewakuowana. Wszystkie rakiety zostały strącone przed dotarciem do celu.

Arsenał rakietowy Iranu Foto: PAP

Według Chameneiego USA „nic nie zyskały”, atakując irańskie obiekty nuklearne. Ajatollah ocenił, że USA dołączyły do wojny, by „ocalić” Izrael, po tym jak irańskie pociski przełamały wielowarstwową izraelską obronę przeciwrakietową.

– USA bezpośrednio weszły do wojny, ponieważ czuły, że jeśli nie zaangażują się, syjonistyczny reżim (tak władze Iranu określają Izrael – red.) zostanie całkowicie zniszczony. Włączyli się do wojny, by go ocalić – stwierdził ajatollah.