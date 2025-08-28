Rzeczpospolita
Święczkowski nie odpuszcza Tuskowi ws. emerytów. Chodzi o 1200 zł podwyżki

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroku z 4 czerwca 2024 r. w sprawie świadczeń emerytalnych. To kolejne pismo w tej sprawie.

Publikacja: 28.08.2025 16:16

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski

Foto: PAP/Marcin Obara

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Prezes Trybunału Konstytucyjnego wezwał Premiera do publikacji orzeczeń?
  • Jakie kontrowersje towarzyszą ustawie emerytalnej z 2012 roku?
  • Kto został poszkodowany w wyniku zmiany przepisów emerytalnych w 2013 roku?
  • Jakie orzeczenia wydał Trybunał Konstytucyjny w sprawie emerytów?
  • Dlaczego wyrok Trybunału z 2024 roku nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw?
  • Jakie działania podejmuje rząd, aby rozwiązać kwestie związane z nieopublikowanymi wyrokami?

Na początku lipca Bogdan Święczkowski napisał do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żądał respektowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. dotyczącego seniorów poszkodowanych w wyniku ustawy emerytalnej z 2012 r.  Na jej podstawie emerytury powszechne osób, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r., są pomniejszane o kwoty świadczeń pobranych na wcześniejszej emeryturze. 

Dwa wyroki TK ws. świadczeń wcześniejszych emerytów, jeden nie został wykonany

Tak jest od 1 stycznia 2013 r., gdy wszedł w życie w nowym brzmieniu kontrowersyjny art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1270 ze zm.). Zgodnie z nim podstawa wymiaru emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego jest pomniejszana o kwotę wcześniej wypłaconych świadczeń. Problem w tym, że osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę, nie wiedziały, że ta decyzja zaważy na wysokości ich świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Najgłośniej o tej regulacji było w 2013 r., gdy  kobiety z rocznika 1953 osiągały 60 lat i uzyskały wtedy prawo do przeliczenia wcześniejszej emerytury na powszechną.  Były zaskoczone obniżonymi świadczeniami i pozywały ZUS. 

W jednej ze spraw sąd zaskarżył do TK na podstawie którego ZUS obniżał emeryturę. W wyroku z 6 marca 2019 r.  TK  podzielił stanowisko przedstawione przez sąd (sygn. akt: P 20/16). Orzeczenie dotyczyło jednak tylko kobiet z rocznika 1953, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury. I tylko ich dotyczyła ustawa naprawcza przygotowana za rządu PiS. Tymczasem w analogicznej sytuacji było – według szacunków ZUS - ok. 200 tys. osób – kobiet urodzonych w latach 1949–1959, z wyłączeniem roku 1953, oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 i 1954 r. 

W ich sprawie TK wydał drugi wyrok 4 czerwca 2024 roku (sygn. SK 140/20).  Orzekł, że osoby, które były na wcześniejszej emeryturze przed 6 czerwca 2012 roku, czyli w momencie zmiany przepisów, nie mogły już cofnąć swojej decyzji o przejściu na nią. Zostały więc pokrzywdzone. W związku z tym Trybunał nakazał rządowi zmianę prawa. Ponadto świadczenia pokrzywdzonych emerytów miały zostać podwyższone i miały im zostać wypłacone rekompensaty.

Kosztowny wyrok Trybunału w sprawie emerytów

Tak się jednak nie stało. Wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, gdyż obecny rząd uważa, że nie wydał go prawidłowo obsadzony Trybunał. 

Prezes TK Bogdan Święczkowski do premiera Donalda Tuska:  200 tys. osób czeka na podwyżkę emerytury o 1200 zł z wyrównaniem 

Na pismo w sprawie wykonania wyroku, Prezes ZUS odpowiedział, że ZUS nie może konwalidować (naprawiać) zaniechań polegających na braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co należy do obowiązków władzy wykonawczej. W tej sytuacji prezes TK Bogdan Święczkowski zwrócił się premiera Donalda Tuska z "ponownym żądaniem respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego". Pierwsze takie żądanie Święczkowski wysłał pod koniec stycznia 2025 r., niedługo po objęciu funkcji prezesa TK. Wówczas domagał się publikacji 22 wyroków TK wydanych w 2024 r.  

„Korespondencja, do której się odwołuję, dotyczy kluczowej dla ok. 200 tys. emerytów kwestii, jaką jest możliwość zwiększenia ich świadczeń nawet o 1200 zł i uzyskania wyrównania w wysokości 64 tys. zł. Interwencje w tej sprawie podejmował także Rzecznik Praw Obywatelskich” - czytamy w piśmie do premiera. - „Mimo upływu ponad roku od orzeczenia stosowne regulacje nie zostały wprowadzone ani nawet skierowane na ścieżkę legislacyjną (według Prezesa ZUS, który powołuje się na informacje ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji, są dopiero w fazie opiniowania). Jednocześnie, wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wnioski osób uprawnionych o ponowne przeliczenie świadczenia są odrzucane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” -  zaznacza w prezes TK.

Rząd Donalda Tuska zapowiedział, że mimo braku publikacji wyroku TK sprawa zostanie rozwiązana.  W czerwcu do konsultacji i opiniowania trafiła ustawa naprawcza. Osoby, których dotyczył wyrok TK będą mieli ustaloną podstawę obliczenia emerytury bez potrącania kwot wypłaconych emerytur wcześniejszych, choć w podstawie obliczenia wysokości emerytury nie będzie uwzględniana waloryzacja roczna kapitału początkowego i składek na koncie ubezpieczonego w okresie od dnia przyznania jednego ze świadczeń  (określonego rodzaju emerytury wcześniejszej) do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Rząd tłumaczył, że chodzi o zapobieżenie zjawisku sztucznej kapitalizacji wartości emerytury powszechnej.

