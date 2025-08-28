Aktualizacja: 29.08.2025 09:00 Publikacja: 28.08.2025 16:45
Adam Niedzielski
Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek, z dotychczasowych ustaleń dochodzenia wynika, że wczoraj, w godzinach popołudniowych, Adam Niedzielski przebywał w jednej z siedleckich restauracji w towarzystwie swoich znajomych. Gdy opuszczał lokal, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy także przebywali w tej restauracji. Napastnicy uderzyli byłego ministra w twarz i kopali. Następnie się oddalili.
Prokuratura nie ujawniła motywacji napastników. Nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią COVID.
Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcą ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - opisał Adam Niedzielski.
Winą za napaść Niedzielski obarczył tolerowanie mowy nienawiści przez polityków oraz odebranie mu ochrony SOP przez ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. W rzeczywistości ochrona ta wygasła z końcem 2023 r., kilka miesięcy po tym jak Adam Niedzielski przestał pełnić funkcję ministra zdrowia. Kierwiński jej nie przedłużył.
Ochrona została Niedzielskiemu przydzielona po tym, jak pod blokiem, w którym mieszkał, zjawili się negatywnie nastawieni przedstawiciele środowisk antyszczepionkowych i negujących pandemię. Niedzielski, jako minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, był twarzą polityki obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią COVID–19.
Prokuratura informuje, że policja ustaliła personalia obu napastników. Podejrzani jeszcze wczoraj, w godzinach wieczornych, sami zgłosili się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. To 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. Funkcjonariusze dokonali procesowego zatrzymania i osadzili podejrzanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.
- W sprawie tej pod nadzorem prokuratora nadal gromadzony jest materiał dowodowy. Z uwagi na tę okoliczność, a także psycho-fizyczny stan obu zatrzymanych mężczyzn (w chwili zatrzymania znajdowali się oni w stanie nietrzeźwości), prokurator przeprowadzi czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w dn. 29 sierpnia 2025 r. w godzinach przedpołudniowych – podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.
