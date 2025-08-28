Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek, z dotychczasowych ustaleń dochodzenia wynika, że wczoraj, w godzinach popołudniowych, Adam Niedzielski przebywał w jednej z siedleckich restauracji w towarzystwie swoich znajomych. Gdy opuszczał lokal, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy także przebywali w tej restauracji. Napastnicy uderzyli byłego ministra w twarz i kopali. Następnie się oddalili.

Prokuratura nie ujawniła motywacji napastników. Nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią COVID.

Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcą ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - opisał Adam Niedzielski.

Winą za napaść Niedzielski obarczył tolerowanie mowy nienawiści przez polityków oraz odebranie mu ochrony SOP przez ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. W rzeczywistości ochrona ta wygasła z końcem 2023 r., kilka miesięcy po tym jak Adam Niedzielski przestał pełnić funkcję ministra zdrowia. Kierwiński jej nie przedłużył.