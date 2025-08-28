Rzeczpospolita
Pobicie byłego ministra zdrowia. Jest śledztwo prokuratorskie

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach prowadzi dochodzenie w sprawie pobicia w środę byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przez dwóch zatrzymanych już mężczyzn.

Publikacja: 28.08.2025 16:45

Adam Niedzielski

Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek, z dotychczasowych ustaleń dochodzenia wynika, że wczoraj, w godzinach popołudniowych, Adam Niedzielski przebywał w jednej z siedleckich restauracji w towarzystwie swoich znajomych. Gdy opuszczał lokal, został  zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy także przebywali w tej restauracji.  Napastnicy uderzyli byłego ministra w twarz i kopali. Następnie się oddalili.

Czytaj więcej

Adam Niedzielski
Przestępczość
Były minister zdrowia Adam Niedzielski pobity. Ma pretensje o brak ochrony

Prokuratura nie ujawniła motywacji napastników. Nieoficjalne źródła wskazują na podłoże polityczne związane z decyzjami Niedzielskiego dotyczącymi walki z pandemią COVID. 

Były minister zdrowia w serwisie LinkedIn zamieścił relację ze zdarzenia. "Kilka godzin temu padłem ofiarą brutalnego ataku. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcą ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli" - opisał Adam Niedzielski. 

Winą za napaść Niedzielski obarczył tolerowanie mowy nienawiści przez polityków oraz odebranie mu ochrony SOP przez ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. W rzeczywistości ochrona ta wygasła z końcem 2023 r., kilka miesięcy po tym jak Adam Niedzielski przestał pełnić funkcję ministra zdrowia.  Kierwiński jej nie przedłużył.

Ochrona  została Niedzielskiemu przydzielona po tym, jak pod blokiem, w którym mieszkał, zjawili się negatywnie nastawieni przedstawiciele środowisk antyszczepionkowych i negujących pandemię. Niedzielski, jako minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego, był twarzą polityki obostrzeń wprowadzanych w związku z  pandemią COVID–19.

Podejrzani o pobicie Adama Niedzielskiego sami zgłosili się na policję

Prokuratura informuje, że policja ustaliła personalia obu napastników. Podejrzani jeszcze wczoraj, w godzinach wieczornych, sami zgłosili się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. To  39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. Funkcjonariusze dokonali procesowego zatrzymania i osadzili podejrzanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. 

- W sprawie tej pod nadzorem prokuratora nadal gromadzony jest materiał dowodowy. Z uwagi na tę okoliczność, a także psycho-fizyczny stan obu zatrzymanych mężczyzn (w chwili zatrzymania znajdowali się oni w stanie nietrzeźwości), prokurator przeprowadzi czynności procesowe z udziałem zatrzymanych w dn. 29 sierpnia 2025 r. w godzinach przedpołudniowych – podała  rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Czytaj więcej

Adam Niedzielski
Polityka
Jacek Nizinkiewicz: Atak na Adama Niedzielskiego. Czy Karolowi Nawrockiemu nie przeszkadza mowa nienawiści?

Źródło: rp.pl

Osoby Adam Niedzielski Prawo Karne

