„Bawimy się znakomicie, uprzykrzając k... życie" – taką oprawę zaprezentowała Lechia Gdańsk na jednym z meczów kilka dni temu. Słowo „k...” było w ukraińskich barwach. W żadnej innej polskiej drużynie nie ma tylu Ukraińców, co w Lechii. Skandaliczna oprawa umknęła opinii publicznej. Kibicami gdańskiego klubu są prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Żaden z nich nie zająknął się na temat hasła, za które ich ukochana drużyna powinna odpowiedzieć.
Nie reagowali, bo nie wiedzieli? Nie reagowali, bo mowa nienawiści im spowszedniała i jest akceptowana na stadionach? Nie reagowali, bo nie chcą zadzierać z kibicami? Bo zgadzają się z taką narracją? Każda odpowiedź jest zła. Teoretycznie państwo walczy z mową nienawiści, praktycznie daje na nią przyzwolenie. Teraz dostaliśmy tego bolesną lekcję.
Pobicie byłego ministra zdrowia w rządzie PiS jest wydarzeniem, które powinno być przez każdego potępione, z którego należy wyciągnąć wnioski, żeby nie doszło do tragedii. I to pilnie.
Adam Niedzielski powinien mieć ochronę. Wcześniej byłemu ministrowi zdrowia grożono publicznie. Dziś się skarży, że została mu odebrana przez obecny rząd. Ci, którzy są odpowiedzialni za tę decyzję, powinni ponieść konsekwencje i publicznie przeprosić za doprowadzenie do narażenia na utratę zdrowia człowieka. Gdyby Niedzielski miał ochronę, prawdopodobnie do pobicia by nie doszło. W tej sprawie również premier Donald Tusk powinien zabrać głos.
Za szczucie na Adama Niedzielskiego są odpowiedzialni tacy ludzie jak Grzegorz Braun, który w Sejmie zwrócił się do ministra słowami: „Będziesz pan wisiał”. Z Braunem, który podżegał do nienawiści wiele razy i wobec wielu osób, nikt przyzwoity współpracować nie powinien. Niestety, Karol Nawrocki nie zdobył się w kampanii prezydenckiej na potępienie Grzegorza Brauna i przymilał się do jego wyborców. Pierwszy obywatel Polski powinien wiedzieć, że są granice cynizmu – nawet w polityce – i nie wszystko powinno się przeliczać za poparcie.
Po ataku na Niedzielskiego wszyscy powinni napiętnować Brauna, który zgodnie z prawem powinien zostać wykluczony z życia publicznego. Braunowi wciąż włos z głowy nie spadł. Prokuratura działa, został pozbawiony immunitetu przez Parlament Europejski, ale cieszy się wolnością i rośnie mu popularność. Polityk zyskuje dzięki opieszałości państwa, wcześniej rządzonego przez PiS, dziś przez ekipę Donalda Tuska.
Niedzielski został pobity przez sprawców mających na ustach hasło „Śmierć wrogom ojczyzny”, które jest bliskie Konfederacji, Braunowi i niektórym politykom PiS. – Hasło „Śmierć wrogom ojczyzny” to dobre hasło i myślę, że warto, żeby od czasu do czasu padało także z tej mównicy – mówił w 2023 roku w Sejmie Grzegorz Braun. Również w PiS pojawiały się podobne sympatie. – Wrogów ojczyzny należy zwalczać, dlatego mnie hasło „Śmierć wrogom ojczyzny” nie szokuje, nie uważam go za kontrowersyjne. Nie ma reakcji rządu, trudno się dziwić, że ludzie sami coś organizują i protestują – mówił w mediach Radosław Fogiel.
Hasła bronił również duszpasterz kibiców ksiądz Jarosław Wąsowicz: – Nie rozumiem szumu wokół hasła „Śmierć wrogom ojczyzny” mówił. Może dzisiaj, jako prezydencki kapelan, ksiądz zrewiduje swoje myślenie, bo tłumaczenie, że to hasło kojarzone z polskim ruchem oporu podczas II wojny światowej, które znalazło się między innymi na naszywkach żołnierzy Armii Krajowej, nie jest dzisiaj poważne. No kto decyduje, kto jest wrogiem ojczyzny? Czy dajemy przyzwolenie na przemoc? Zwolennicy hasła „Śmierć wrogom ojczyzny” uznali, że wrogiem jest Niedzielski i wymierzyli mu sprawiedliwość. Co na to ksiądz Wąsowicz? Nie widzi również haseł atakujących Ukraińców?
W mediach społecznościowych coraz więcej jest wulgaryzmów i kłamliwych treści atakujących innych, na co jest również przyzwolenie klasy politycznej. Wystarczy zobaczyć, jak na portalu X Krzysztof Stanowski wulgarnie i agresywnie atakuje tych, z którymi się nie zgadza i szczuje publicznie na swoich przeciwników. Szef Kanału Zero uprawia mowę nienawiści, a politycy wszelkiej maści udają, że tego nie widzą i chodzą do niego na wywiady, legitymizując chamstwo i agresję werbalną. Od słów się zaczyna.
W przestrzeni publicznej podobnych haseł i szczucia na siebie jest więcej. Polaryzacja polityczna również prowadzi do coraz większych podziałów. Gdy politycy dehumanizują swoich konkurentów, ich wyborcy rozumieją słowa nienawiści dosłownie. Wystarczy przytoczyć wydarzenia mające tragiczne skutki, jak zabójstwo Pawła Adamowicza, żeby przypomnieć, czym się kończy mowa nienawiści, także ze strony polityków.
Przed nami trudne polityczne lata, gdy wojna polsko-polska wchodzi w kolejną fazę, tym razem między rządem a prezydentem. Przed nami Marsz Niepodległości, gdzie dominują hasła wykluczające i pojawia się krzyż celtycki, na co jest przyzwolenie państwa, skoro dzieje się to co roku.
Nie może być przyzwolenia na mowę nienawiści, agresję, pokaz „białej siły” i nacjonalistyczne podżeganie do nienawiści. Z przypadku ataku na Adama Niedzielskiego, którego nienawidzą antyszczepionkowcy, należy wyciągnąć pilne wnioski i zwalczać mowę nienawiści – od stadionów przez portale społecznościowe i media aż do Sejmu. Warto, żeby prezydent wyszedł z inicjatywą ustawodawczą, by wykopać rasizm, nacjonalizm i bandyckie hasła ze stadionów i przestrzeni publicznej. Rządzący powinni wesprzeć prezydenta lub sami zainicjować walkę z szerzeniem nienawiści, które kończy się przemocą. Święte oburzenie to za mało.
Dzisiaj Adam Niedzielski, a jutro możesz być Ty, Drogi Czytelniku, jeśli tylko ktoś uzna Cię za „wroga ojczyzny”. Były minister miał szczęście. Przeżył. Kolejni „wrogowie ojczyzny” mogą już takiego szczęścia nie mieć.
