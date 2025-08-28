Aktualizacja: 28.08.2025 20:56 Publikacja: 28.08.2025 17:36
Były minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do sprawy swojej ochrony, szef MSWiA Marcin Kierwiński nie zgodził się z zarzutami
Foto: PAP/Jakub Kaczmarczyk, PAP/Albert Zawada
W środę po południu przed jedną z restauracji w Siedlcach (województwo mazowieckie) Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Później były minister zdrowia został przewieziony do szpitala na obserwację.
Jak informował dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr Mariusz Mioduski, obrażenia poszkodowanego nie były poważne, w środę wieczorem Niedzielski opuścił placówkę.
Czytaj więcej
Adam Niedzielski, były minister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023, zos...
Wieczorem w środę policja poinformowała, że sprawcy ataku na byłego ministra zostali zatrzymani. Jak się okazało, dwaj mężczyźni w wieku 39 i 35 lat sami zgłosili się na komendę. W chwili zatrzymania byli nietrzeźwi, mieli po około dwa promile alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia odnieśli się politycy z różnych scen strony politycznej. Były premier Mateusz Morawiecki wezwał policję do natychmiastowych działań, a drugą stronę sceny politycznej „do opamiętania”. Premier Donald Tusk zapowiedział „zero litości” wobec napastników.
Adam Niedzielski opisał zdarzenie w jednym z serwisów społecznościowych. Napisał, że padł ofiarą „brutalnego ataku”. „Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli” – relacjonował.
Minister – który w czasach rządu Morawieckiego był twarzą polityki wprowadzania tzw. obostrzeń w związku z chorobą COVID–19 – ocenił też powody, dla których miało dojść do pobicia. „Całe to zdarzenie jest skutkiem tolerowania mowy nienawiści oraz odebrania mi ochrony decyzją ministra Kierwińskiego, mimo licznych gróźb pojawiających się względem mnie w przestrzeni publicznej” – stwierdził.
Również Janusz Cieszyński, w przeszłości wiceminister zdrowia w rządzie PiS, odniósł się do kwestii ochrony dla Niedzielskiego. „Ochronę Adamowi Niedzielskiemu odebrał Marcin Kierwiński. To on bezpośrednio odpowiada za każdy cios, który spadł na byłego ministra zdrowia w związku z jego pracą dla Polski. Panie Kierwiński: albo dymisja jutro, albo wstyd na całe życie” – napisał w serwisie X. „Zabraliście ochronę w ramach politycznej zemsty, mimo że Adam Niedzielski jej nie nadużywał. Skończyło się pobiciem byłego ministra z powodów związanych z tym, że był ministrem. Przypomnę wam, obłudnicy, że D. Tusk miał ochronę SOP, kiedy nie pełnił żadnej funkcji” – dodał w innym wpisie, adresując swą wypowiedź do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński (PO) był w czwartek na konferencji prasowej poświęconej prezentacji „Poradnika bezpieczeństwa” pytany o zarzuty ws. odebrania ochrony Adamowi Niedzielskiemu. Polityk rozpoczął od podziękowania policji za sprawną operację i zatrzymanie sprawców pobicia. Zadeklarował, że nie będzie przyzwolenia na bandytyzm na polskich ulicach.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Foto: PAP/Albert Zawada
Kierwiński powiedział, że Adam Niedzielski przestał pełnić funkcję ministra zdrowia na początku sierpnia 2023 r. Tłumaczył, że ministrom ochrona przysługuje w okresie pełnienia funkcji, a potem w niedługim czasie (30 dni w przypadku ministra, 90 w przypadku premiera) – wygasa. Dodał, że w przypadku Niedzielskiego ochrona Służby Ochrony Państwa obowiązywała do końca grudnia 2023 r.
Szef MSWiA mówił, że SOP nie chroni wszystkich byłych ministrów czy byłych premierów. Poinformował, że w przypadku Adama Niedzielskiego szef Służby Ochrony Państwa w październiku 2023 r. wnioskował o zdjęcie ochrony. Według jego relacji, decyzja o zdjęciu ochrony zapadła w grudniu tego samego roku.
Marcin Kierwiński zaznaczył, że w omawianym okresie Niedzielski kilkanaście razy korzystał z ochrony, poprosił też o zabranie wcześniej umieszczonych w jego mieszkaniu środków technicznych. Minister mówił, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy były minister nie zgłaszał na policję żadnych gróźb wobec siebie.
Czytaj więcej
Atak na Adama Niedzielskiego przez zwolenników hasła „Śmierć wrogom ojczyzny” pokazuje, jak łatwo...
Oświadczenie w związku ze sprawą ochrony dla Adama Niedzielskiego wydało też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka podała w nim, że Niedzielski został objęty ochroną SOP 22 maja 2021 r. na czas nieokreślony, otrzymał także zabezpieczenie techniczne w miejscu zamieszkania. „Od 9 sierpnia 2023 roku – już po odwołaniu Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia – SOP objął go dalszą ochroną na jego wniosek, która obowiązywała do 29 grudnia 2023 roku, mimo że byłym ministrom przysługuje ochrona przez krótki czas po zakończeniu urzędowania” – napisała Gałecka. Dodała, że od 9 sierpnia do 29 grudnia 2023 r. funkcjonariusze SOP podejmowali ochronę na prośbę Niedzielskiego 18 razy, zaś w pozostałe dni były minister odstępował od ochrony.
„Nie było przesłanek do dalszej ochrony byłego ministra, dlatego zapadła decyzja, że Służba Ochrony Państwa nie będzie realizować działań w tym zakresie” – oświadczyła rzeczniczka MSWiA. Napisała, że według danych służb Niedzielski potem nie zwracał się do policji o ochronę, zaś w ostatnich miesiącach policja nie odnotowała żadnych zgłoszeń o groźbach wobec byłego ministra zdrowia.
W czwartek – już po konferencji ministra Kierwińskiego – Adam Niedzielski udzielił wywiadu Polsat News. Przekazał, że jest poobijany i ma siniaki, ale nie ma poważnych obrażeń wewnętrznych. Ocenił, że do ataku na niego doszło na tle politycznym. – Dowodem na to były krzyki tych osób, które, kopiąc mnie i bijąc po twarzy, mówiły o tym, że śmierć zdrajcom ojczyzny. Jak rozumiem, odnosiło się to do mojej służby jako ministra zdrowia – powiedział.
Były minister zdrowia Adam Niedzielski
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Były szef resortu zdrowia mówił, że kwestia gróźb towarzyszyła mu od początku pełnienia przez niego funkcji ministra. – Mam na biegu kilkadziesiąt różnych spraw, które dotyczą grożenia mojej osobie czy urzędowi, który sprawowałem. Kwestia grożenia mi była bardzo dobrze znana i na poziomie policji, i na poziomie prokuratury. Dlatego głosy, które teraz słyszę, m.in. od ministra Kierwińskiego, które są zaskoczone tym, że ja się nie ubiegałem o ochronę, traktuję jako niepoważne, ponieważ poziom zagrożenia i skala ryzyka były znane ministrowi zarówno ze strony analiz policji, jak i Służby Ochrony Państwa, która mnie w tym czasie ochraniała – mówił w Polsat News Niedzielski.
Były minister przyznał jednocześnie, że po zakończeniu pełnienia funkcji w rządzie („jako zwykły obywatel”) nie zgłaszał policji przypadków otrzymywania gróźb. Zaznaczył, że wcześniej obsługą prawną w tym zakresie zajmowało się tym jego ministerialne biuro.
Niedzielski podkreślił przy tym, że ochronę do grudnia 2023 r. miał dzięki decyzji byłego już wiceministra spraw wewnętrznych i administracji (dziś europosła PiS) Macieja Wąsika oraz że decyzję o odebraniu mu ochrony podjął Marcin Kierwiński (13 grudnia 2023 r. Kierwiński został powołany na stanowisko szefa MSWiA w rządzie Donalda Tuska). – Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu było między innymi odebranie mi ochrony – powiedział. – Był to ruch czysto polityczny i w związku z tym ja nie podejmowałem jakichś prób aktywności ubiegania się na poziomie Komendy Głównej Policji o przydzielenie ochrony, ponieważ wiedziałem, że nastawienie polityczne jest takie, że nie mam szans – kontynuował Niedzielski, potwierdzając, że zrezygnował z ubiegania się o ponowną ochronę.
Czytaj więcej
Warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko Adamowi Niedzielskiemu, minis...
W czwartek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach podała, że Prokuratura Rejonowa w Siedlcach nadzoruje dochodzenie w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przez dwóch ustalonych sprawców.
„Z aktualnych ustaleń dochodzenia wynika, że pokrzywdzony w godzinach popołudniowych, w towarzystwie swoich znajomych, przebywał w jednej z siedleckich restauracji. W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc nogami. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się” – czytamy w komunikacie.
„W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze Policji ustalili personalia obu napastników. Podejrzewani, w godzinach wieczornych, sami zgłosili się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Funkcjonariusze Policji dokonali procesowego zatrzymania i osadzenia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych 39-letniego Aleksandra B. i 35-letniego Rafała G.” – dodano.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę po południu przed jedną z restauracji w Siedlcach (województwo mazowieckie) Adam Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Później były minister zdrowia został przewieziony do szpitala na obserwację.
Jak informował dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, dr Mariusz Mioduski, obrażenia poszkodowanego nie były poważne, w środę wieczorem Niedzielski opuścił placówkę.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci ze styku polityki i internetu Wojciech O. zostanie w areszcie do 1...
Członkowie rządu zaprezentowali „Poradnik bezpieczeństwa” zawierający wskazówki, jak zachować się w przypadku wo...
Atak na Adama Niedzielskiego przez zwolenników hasła „Śmierć wrogom ojczyzny” pokazuje, jak łatwo przejść od zły...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
– Trochę taki narcyz, który wie doskonale, że nie odnajduje się w sytuacji, którą zwołał - powiedział o prezyden...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas